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Выгодная возможность вложиться в стартпап на завершающем этапе
Выгодная возможность покупки части компании на этапе завершающегося финансирования при умеренном риске.
Предполагаемая доходность – 5 000 процентов.
Учредитель готов делиться высокой прибылью в обмен на 2 условия:
- инвестирование в рамках краудфандинга, то есть инвестиция носит характер поддержки социального проекта,
- инвестирование возможно от $160 но не более $100.000 с правом получения прибыли, но без права управления компанией.
Доход акционеров образуется от продажи разрабатываемого компанией продукта – социального мессенджера. Срок начала работ – 2014, срок завершения работ – начало 2018.
Все инвестиционные средства направляются на разработку и рекламу мессенджера Gem4me.
Мессенджер является:
а) платформой для бесплатного и безопасного общения,
б) встроенным плагином для переводов денег с нулевой комиссией внутри мессенджера,
в) площадкой для встречи покупателей и продавцов через специально оборудованные места: маркетплейсы и паблик-чаты,
г) дополнительным источником дохода от прибыли за рекламу и транзакции.
Преимущества сделки:
1. чистая юридическая схема (оформлением сделки занимается одна из лучших юридический компаний в Европе),
2. этап готового продукта (мессенджер готов и доступен для скачивания через Play Market и App Store),
3. массовое использование продукта (5000-7000 новых пользователей ежедневно подключается ради продукта, 2.000.000 установок за 12 месяцев),
4. положительная история разработчиков (Александр Шатров, в прошлом руководитель группы разработчиков Viber, Виктор Степанов, в прошлом технический директор RBK-Money),
5. успешный опыт предшествующих продаж (продукты разработчиков: Viber продан за 900 миллионов долларов в 2014, Platika продана за 4,4 миллиарда долларов в 2016),
6. бурно растущий IT-рынок (компании были проданы за миллиарды),
7. поддержка многотысячной армией фанатов,
8. инновация в финансовой сфере (финплагин – это ноу-хау),
9. масштабируемость за счет предпринимателей,
10. перспектива роста цены – оценочная стоимость китайского аналога – 87 миллиардов долларов.
Предполагаемая доходность – 5 000 процентов.
Срок для инвестирования – до 31.09.2017.
Похожие сделки: в Viber был вложен миллион долларов, прибыль составила 900 миллионов долларов.
Доходность на выходе при инвестировании пакетами:
Инвест1 – $160. Включено 3 акции. Ожидаемая доходность €9 000
Инвест2 – $480. Включено 9 акций. Ожидаемая доходность €27 000
Инвест3 – $1440. Включено 27 акций. Ожидаемая доходность €81 000
Инвест4 – $4320. Включено 81 акция. Ожидаемая доходность €243 000
Юридическая структура
Юрисдикция проекта – Евросоюз (Мальта)
Инвестиционный фонд для финансирования проекта Gem4me Investments (Мальта).
Компания-владелец интеллектуальной собственности: Мальта.
Полная прозрачность для инвесторов проекта.
Полная прозрачность для потенциальных покупателей.
Юридическую открытость и финансовую безопасность инвесторам гарантируют:
Основная холдинговая компания E-Investment Holdings SA (Швейцария)
Счета компании E-Investment Holdings SA в швейцарском банке
Гарантия информационной открытости
Инвестору предоставляется индивидуальный канал технической поддержки для ответов на возникающие вопросы.
Инвестор контролирует развитие приложения в режиме реального времени в соответствии с утвержденным графиком создания и продажи приложения.
Гарантия юридической защищенности
Защита инвесторов определяется строгим законодательством Евросоюза.
Полная прозрачность для инвесторов: инвестор имеет возможность увидеть себя в публичном реестре акционеров и получить сертификат на владение акциями в электронном или “бумажном” виде.
Акционерный учет доверен профессиональным администраторам фондов на Мальте.
Денежные средства фонда хранятся в большом и стабильном банке ЕС либо специализированном банке-кастодиане.
Ежегодная аудиторская проверка проекта компаниями, входящими в Big4 (“Большая четверка”): PricewaterhouseCoopers, Deloitte, Ernst & Young, KPMG.
Гарантия официальности проекта
Инвестирование производится на основании Memorandum of Association, основного документа, определяющего регламент работы инвестиционного фонда.
Финансирование проекта конкретным инвестором определяется “Договором подписки на акции”, который предварительно, до внесения средств, принимается каждым инвестором. После отправки идентификационных документов инвестор заносится в Реестр акционеров с возможностью получения подтверждающих документов (Сертификат, подтверждающих владение акциями).
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