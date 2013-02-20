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Криптовалюта Zcash за вчерашний день подорожала на 100%

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Старый Сегодня, 11:13
#1
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Криптовалюта Zcash за вчерашний день подорожала на 100%

Криптовалюта Zcash за вчерашний день подорожала на 100%.

На рынке криптовалют вчера появился новый лидер. Это криптовалюта Zcash, которая за вчерашний день подорожала на 100%. В моменте данная криптвалюта дорожала на 200% и достигала со 120 долларов уровня в 315.00 долларов за штуку. После по криптовалюте началась коррекция, и сейчас цена торгуется на уровне 250.00 долларов за один Zcash.

Катализатором для такого стремительного роста криптовалюты Zcash послужила новость об интересе инвестиционного фонда JP Morgan Partners к алгоритму данной криптовалюты для повышения безопасности собственной технологии blockchain.

Специально для форума MMGP.

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Denver10 на форуме  
Старый Сегодня, 11:16
#2
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Инвестирую в: Свой бизнес
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Сообщений: 32
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КП: 0.000
Re: Криптовалюта Zcash за вчерашний день подорожала на 100%
Манипуляторы) Кто то миллиардами играется ) кто то крошки доедает)
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ELENA BAR на форуме  
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Метки
инвестиции в криптовалюты, крипто, криптовалюта, криптовалюты, электронные деньги
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