Криптовалюта Zcash за вчерашний день подорожала на 100%
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На рынке криптовалют вчера появился новый лидер. Это криптовалюта Zcash, которая за вчерашний день подорожала на 100%. В моменте данная криптвалюта дорожала на 200% и достигала со 120 долларов уровня в 315.00 долларов за штуку. После по криптовалюте началась коррекция, и сейчас цена торгуется на уровне 250.00 долларов за один Zcash.
Катализатором для такого стремительного роста криптовалюты Zcash послужила новость об интересе инвестиционного фонда JP Morgan Partners к алгоритму данной криптовалюты для повышения безопасности собственной технологии blockchain.
Специально для форума MMGP.