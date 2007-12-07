Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Кто использует Fed Rate Tool? Обсуждаем

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Кто использует Fed Rate Tool? Обсуждаем
Fed Rate Tool - это ожидание по поводу изменения процентной ставки ФРС на основе 30-дней цене на фьючерс.

Посмотреть этот показатель можно по следующей ссылке >>

В таблице указана дата следующего заседание и процентное распределение ожиданий по процентной ставке.

Например, на текущий момент подавляющее большинство ожидают, что на заседание ФРС 14 июня ставка останется прежней либо будет увеличена на 25 базисных пунктов. (Но тут думаю, главное изменение в ожиданиях за 30 дней).
  • Вообщем собственно тема, кто как читает/использует таблицу?
  • Считает и вообще ее информацию полезной?
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Метки
fed rate tool, процентная ставка фрс
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