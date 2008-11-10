Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Rezcon - rezcon.cc

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Обсуждение таких проектов, как кассы взаимопомощи, удвоители, матрицы, пирамиды, псевдоигры и других подобных, для заработка в которых необходимо привлекать новых участников и которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством).
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Старый Сегодня, 10:20
#1
Создатель E-Invest.Biz
Премиум
 
Аватар Karim
 
Имя: Денис
Пол: Мужской
Адрес: Сибирь
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 10.11.2008
Сообщений: 6,932
Благодарностей: 3,349
УГ: 2
КП: 0.384
награды Волшебный горшочек 
Rezcon - rezcon.cc
Старт: 18.05.2017


Маркетинг проекта

Тарифный план включает в себя только один тариф - копилка, это когда депозит можно вывести в любое удобное вам время.
Но за удобство надо платить, поэтому за снятие депозита есть комиссия в размере 5%
Прошу отметить, только за снятие депозита комиссия, не за вывод процентов.

Минимальный депозит: 10$
Максимальный депозит: 50$ (временно)
Начисления: 5% в сутки

Бонусы
Хотите помочь проекту в развитии, дабы как можно дольше получать свой сладкий процент прибыли?
Тогда выполните определённые действия и вас за это щедро вознаградят
1. Вы получите 3$ за размещение во всех социальных сетях вашей фотографии с монитором, на котором будет изображен наш сайт.
2. Размещение ссылки в подписи на инвестиционных форумах 1$, размещение баннера 5$
3. Запись видеоотзыва и его размещение в соцсетях и форумах 10$ - 50$


Выплаты: Ручные, регламент позволяет задержки до 24 часов
Платежные системы: Perfectmoney, Payeer, AdvancedCash, BitCoin
Реферальная программа 5% от депозита реферала
Цитата:
Я плачу отличный 70% РефБэк по проекту FomoGame (3.5% от вашего депозита)
РефБэк от реинвеста с баланса не платится. Выведите и заново заведите, тогда будет РефБэк.
Заказывать РефБэк на моём блоге. Не забудьте зарегистрироваться.
Техническая сторона
Проект имеет самописный скрипт
Уникальный дизайн
Ддос защита предоставляется компанией GeniusGuard
SSL защита от Comodo

Контакты
Почта: support@rezcon.cc
Telegram Support: @Rezcon_support
Telegram Чат
Форма обратной связи

Социальные сети
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Вконтакте
Instagram

Мой вклад


Мой логин: Karim
__________________
Мой Блог! | Канал Telegram
Гонка РефБэков, Страховки, Компенсации, Оплачиваю постинг, Реф.Программа. Выплатил более 150 000$
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Последний раз редактировалось Karim; Сегодня в 10:27.
Karim на форуме  
Старый Сегодня, 10:39
#2
Топ Мастер
 
Имя: Ярослав
Пол: Мужской
Возраст: 27
Адрес: Россия, Крым-Мяш.
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 03.06.2012
Сообщений: 13,781
Благодарностей: 5,991
УГ: 35
КП: 0.142
подарки
награды Волшебный горшочек 
Re: Rezcon - rezcon.cc
Цитата:
Сообщение от Karim Посмотреть сообщение
Максимальный депозит: 50$ (временно)
это очень хорошая черта проекта в наше хитрановское время.
дизайн спецом для раздела, весёлый, непритязательный
тем более 5 дней партил.
Мне проект понравился
__________________
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Ярослав Яценко на форуме  
Старый Сегодня, 10:53
#3
Мастер
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Адрес: Суровый Челябинск
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 28.07.2012
Сообщений: 1,854
Благодарностей: 999
УГ: 0
КП: 0.286
Re: Rezcon - rezcon.cc
Номер транзакции # 176896460
Оплата со счета: U2331***
Оплата на счет: U14538720 (REZCON)
Сумма: 50.00 USD
Примечание: rezcon.cc ref. # 414
__________________
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Старый Сегодня, 11:08
#4
Любитель
 
Имя: Андрей
Пол: Мужской
Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 20.06.2011
Сообщений: 308
Благодарностей: 44
УГ: 2
КП: 0.000
Re: Rezcon - rezcon.cc
Депозит!
__________________
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winner13 на форуме  
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 11:30
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