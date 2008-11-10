Rezcon - rezcon.cc

Старт:
18.05.2017
Маркетинг проекта
Тарифный план включает в себя только один тариф - копилка, это когда депозит можно вывести в любое удобное вам время.
Но за удобство надо платить, поэтому за снятие депозита есть комиссия в размере 5%
Прошу отметить, только за снятие депозита комиссия, не за вывод процентов.
Минимальный депозит: 10$
Максимальный депозит: 50$ (временно)
Начисления: 5% в сутки
Бонусы
Хотите помочь проекту в развитии, дабы как можно дольше получать свой сладкий процент прибыли?
Тогда выполните определённые действия и вас за это щедро вознаградят
1. Вы получите 3$ за размещение во всех социальных сетях вашей фотографии с монитором, на котором будет изображен наш сайт.
2. Размещение ссылки в подписи на инвестиционных форумах 1$, размещение баннера 5$
3. Запись видеоотзыва и его размещение в соцсетях и форумах 10$ - 50$
Выплаты:
Ручные, регламент позволяет задержки до 24 часов
Платежные системы:
Perfectmoney, Payeer, AdvancedCash, BitCoin
Реферальная программа
5% от депозита реферала
Техническая сторона
Цитата:
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Я плачу отличный 70% РефБэк по проекту FomoGame (3.5% от вашего депозита)
РефБэк от реинвеста с баланса не платится. Выведите и заново заведите, тогда будет РефБэк.
Заказывать РефБэк на моём блоге. Не забудьте зарегистрироваться.
Проект имеет самописный скрипт
Уникальный дизайн
Ддос защита предоставляется компанией GeniusGuard
SSL защита от Comodo
Контакты
Почта: support@rezcon.cc
Telegram Support: @Rezcon_support
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