Американский город избавился от долгов с помощью продажи марихуаны

Штат Калифорния, Аделанто — пример города, который проезжают мимо. Он расположен в пыльной пустыне, окружен деревьями Джошуа и ветхими заводами. Долгое время город считался аутсайдером. Теперь сонный город в округе Сан-Бернандио хочет стать масштабной и инновационной плантацией травки.
В городе выделили 360 акров для выращивания медицинской марихуаны (рекреационная травка давно законная, но пока Калифорния не дала лицензию на ее выращивание). Издательство Los Angeles Times сообщил, что Аделанто станет одним из первых пустынных городов, превратившихся в плантацию травки для избавления от экономических проблем. Старые фабрики и склады превращаются в склады для культивирования, средства для сбора марихуаны и множества других проектов, поддерживающих стремительный рынок медицинской травки в Калифорнии. Согласно исследованию Arcview Market Research, калифорнийцы потратили $ 1,8 млрд на медицинский горшок в 2016 году — около трети легального рынка в Северной Америке в прошлом году.
Ожидается, что рынок рекреационных услуг штата будет открыт в 2018 году, что приведет к росту доходов от отрасли. Калифорния не начала выдавать лицензии на культивацию рекреационной марихуаны до начала следующего года, но Аделанто хочет получить победу в конкурсе. В городе уже утверждены постановления, позволяющие выращивать медицинскую марихуану в промышленных масштабах.
Аделанто жил за счет заводов, но в 1992 году был закрыт завод от крупного работодателя, военно-воздушной базы Джорджа. Около 40% населения живет за чертой бедности. Многие из 32 000 жителей работают в иммиграционном центре заключения и в близлежащих тюрьмах. В 2014 году Аделатно имел долг в $ 2,6 млн. Были слухи о роспуске города и объявлении банкротства. Через год появился первый крупный культиватор марихуаны, в результате чего долг сократили на $ 2 млн. Основные кредиты часто компенсируются доходами, полученными от налогов на культивирование марихуаны.
До сих пор неясно, сможет ли Аделанто стать Кремниевой Долиной по выращиванию медицинской марихуаны, несмотря на конкуренцию со стороны соседей. Некоторые жители города опасаются, что «зеленая лихорадка» сделает Аделанто слишком дорогим для жизни, поскольку развитие индустрии марихуаны ведет к росту цен на недвижимость.
Перевод специально для mmgp.ru