Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Памм счет APr: 152492 (alfaforex)

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Старый Сегодня, 09:11
#1
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 23.05.2017
Сообщений: 8
Благодарностей: 0
УГ: 0
КП: 0.000
Памм счет APr: 152492 (alfaforex)
APr

мониторинг на investflow

Создан 27.04.2017

Валюта USD

Зовут Александр 34 года, торгую с 2012 г

Капитал данного счета скромный- 290 USD

Вознаграждение управляющего (в данный момент) 15%, мин ввод 10, мин вывод 1, интервал 1

Торговля от уровней, всегда ставятся стопы, не торгуются новости во избежании повышенного риска. - Доходность в среднем около 10-15% в месяц, зависит от рынка. - Риск, рабочая просадка 15%, декларация по просадке 20%. В данный момент просадка 6%.

a.parminov@gmail.com

Есть ликвидированный агрессивный рублевый счет
__________________
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Памм альфа-форекс
AlexandrPr вне форума  
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Метки
памм инвестиции
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