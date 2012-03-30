Памм счет APr: 152492 (alfaforex)

APr
мониторинг на investflow
Создан 27.04.2017
Валюта USD
Зовут Александр 34 года, торгую с 2012 г
Капитал данного счета скромный- 290 USD
Вознаграждение управляющего (в данный момент) 15%, мин ввод 10, мин вывод 1, интервал 1
Торговля от уровней, всегда ставятся стопы, не торгуются новости во избежании повышенного риска. - Доходность в среднем около 10-15% в месяц, зависит от рынка. - Риск, рабочая просадка 15%, декларация по просадке 20%. В данный момент просадка 6%.
a.parminov@gmail.com
Есть ликвидированный агрессивный рублевый счет