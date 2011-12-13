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Памм счет APr: 152492 (alfaforex)

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Старый Сегодня, 08:47
#1
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 23.05.2017
Сообщений: 8
Благодарностей: 0
УГ: 0
КП: 0.000
Памм счет APr: 152492 (alfaforex)
1) APr

мониторинг на investflow тут

2) дата создания ПАММ-счета; 27.04.2017

3) валюта ПАММ-счета; USD

4) краткая информация об управляющем : зовут Александр, 34 года, торгую с 2012 г.

5) капитал управляющего 290

6) оферта ПАММ-счета, Вознаграждение управляющему 15%, мин сумма 10

7) Торговля от уровней, всегда ставятся стопы, не торгуются новости во избежании повышенного риска. - Доходность в среднем около 10-15% в месяц, зависит от рынка. - Риск, рабочая просадка 15%, задекларированная просадка 20%. В данный момент макс просадка около 6%.. Использую программу для расчета лота, поэтому какой бы не был депозит процент риска и доходности не поменяется...

9) a.parminov@gmail.com

10) есть ликвидированный агрессивный рублевый счет
__________________
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Памм альфа-форекс
AlexandrPr вне форума  
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Метки
памм счет
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 13:02
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