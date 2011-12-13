Памм счет APr: 152492 (alfaforex)

1) APr
мониторинг на investflow тут
2) дата создания ПАММ-счета; 27.04.2017
3) валюта ПАММ-счета; USD
4) краткая информация об управляющем : зовут Александр, 34 года, торгую с 2012 г.
5) капитал управляющего 290
6) оферта ПАММ-счета, Вознаграждение управляющему 15%, мин сумма 10
7) Торговля от уровней, всегда ставятся стопы, не торгуются новости во избежании повышенного риска. - Доходность в среднем около 10-15% в месяц, зависит от рынка. - Риск, рабочая просадка 15%, задекларированная просадка 20%. В данный момент макс просадка около 6%.. Использую программу для расчета лота, поэтому какой бы не был депозит процент риска и доходности не поменяется...
9) a.parminov@gmail.com
10) есть ликвидированный агрессивный рублевый счет