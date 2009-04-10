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В Украине два банка объявили о слиянии

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В Украине два банка объявили о слиянии
Индустриалбанк и Экспресс-банк планируют завершить слияние к 1 января 2018 года.

Об этом Українським Новинам сообщил председатель правления Индустриалбанка Михаил Букреев.

"Конечной датой, когда может завершиться слияние Индустриалбанка и Экспресс-банка, является 1 января 2018 года", - сказал он.

Объединение произойдет на базе Индустриалбанка с сохранением его бренда. При этом Экспресс-банк будет ликвидирован как юридическое лицо.

"Процедура слияния пройдет без сложностей, ведь у нас один акционер. От объединения мы выиграем, ведь произойдет оптимизация расходов и диверсификация бизнеса", - добавил руководитель банка.

Крупнейшим акционером АКБ Индустриалбанк является Владимир Дворецкий с прямой долей в 48,3% акций (опосредованно он владеет 65,5% акций). Крупнейшим опосредованным акционером Экспресс-банка является мать Владимира Дворецкого - Роза Дворецкая (80,03%). Данные банки входят в одну банковскую группу.

Источник - biz.nv.ua
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