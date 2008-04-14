Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Cronos - cronos.cc

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 61% в месяц по минимальному плану.
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Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
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Как на одной публикации заработать $100
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 08:28
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 07:13
#1
Премиум
 
Аватар Naale
 
Пол: Мужской
Регистрация: 14.04.2008
Сообщений: 42,559
Благодарностей: 2,914
Записей в блоге: 1
УГ: 11
КП: 0.006
подарки
награды Ветеран MMGP.RU 
Cronos - cronos.cc
Я не админ!



Принимает:BTC,Payeer,AdvCash,PerfectMoney

Новый проект: Cronos

Планы nvestment 5% ежедневно в течение 40 дней

Минимальный вклад $10

Рефские до 3 Уровни: 5% - 2% -1%

Вывод типа Pуководство

SSL зашита от Comodo CA Limited

Сценарий клиента

DDoS зашита от GeniusGuard

Перевод с Google:

Цитата:
Мы являемся финансовыми экспертами, которые преисполнены решимости предоставить исключительные возможности для бизнеса и свободного предпринимательства, которые позволят создать наилучшие отношения времени / денег. Наша программа нацелена на предоставление передовых и изменяющих жизнь информации и услуг, которые обеспечивают конфиденциальность и анонимность во всех личных и деловых делах для повышения свободы и процветания, Cronos, захватывающий высокодоходный инвестиционный проект от экспертов с многолетним опытом маркетинга. ..
Инвестиционные планы:

Цитата:
ЗАРЯДЫ 5% В ДЕНЬ

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЕРИОД - 40 ДНЕЙ

ИНТЕРЕС ДЛЯ ПЕРИОДА 100%

УНИКАЛЬНАЯ ПАРТНЕРСКАЯ ПРОГРАММА ДО 10%
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Мой вклад:

Цитата:
Perfect Money® payment complete
Batch # 176882895
Paid from accont: U1991047 (TERRY MARLING LAWSON)
Paid to account: U14735935 (CRONOS)
Amount: 240.00 USD
Memo: cronos.cc ref. # 29
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www.invest-tracing.com
Предлагаю 120% RC вернуться к жизни давно
Naale на форуме  
Старый Сегодня, 08:21
#2
WOH
worldofhyips.com
Премиум
 
Аватар WOH
 
Имя: worldofhyips
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 01.04.2017
Сообщений: 711
Благодарностей: 154
УГ: 802
КП: 0.000
Re: Cronos - cronos.cc
А что это за Venture capital investments? Текст писался для другого проекта, похоже.
Миниатюры
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Как развидеть мои посты.
Последний раз редактировалось WOH; Сегодня в 08:25.
WOH на форуме  
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