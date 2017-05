myhyipsnet Профессионал

Пол: Мужской Инвестирую в: HYIP Регистрация: 31.12.2015 Сообщений: 4,057 Благодарностей: 407 УГ: 10 КП: 0.000 подарки

CryptoGolden - cryptogolden.com Я не админ и не владелец. Тема создана в ознакомительных целях.

Старт 22/05/2017



языки: EN



Новый проект: CryptoGolden







Описание программы

Цитата:

CryptoGolden Company offers investors from around the world favorable conditions to earn in the market of private crypto currency exchange and trading. Our professional team of traders is ready around the clock to provide you a steady income that will accrue hourly with possibility to withdraw! Moreover, given our investment terms. The main objective of Cryptogolden is to make sure the contribution of the investor desired a high-quality of profit gaining. Our investments are based on pre-established work schedules to maintain safety of emergencies or unexpected events. Our goals is to provide our customers financial freedom at zero risk.

Перевод с Google: (RU)

Цитата:

CryptoGolden Компания предлагает инвесторам со всего мира, чтобы заработать благоприятные условия на рынке частного криптографического обмена валюты и торговли. Наша профессиональная команда трейдеров круглосуточно готова цунг вам стабильный доход с почасовым С.Е. начисляться Возможностью выйти! Кроме того, с учетом наших условий инвестиционного. Основная цель состоит в том, чтобы убедиться, Cryptogolden вклада инвестора высокого качества желаемого получения прибыли. Инвестиции основаны на наших заранее установленные график работы для поддержания безопасности чрезвычайных ситуаций или непредвиденных событий. Наши цели является цунг нашей таблицы клиентов финансовой свободы на нулевой риск.

+ Инвестиционные планы:

Цитата: 2.5% daily for 60 business days / 3% daily for 50 days / 150% after 30 days



Цитата: * Принимает: Perfect Money, Payeer, BitCoin, AdvCash.

* Минимальный депозит: $20 / 25000

* Реф. программа: 5-2-1%

* DDoS защита: DDOS-GUARD

* Скрипт: GoldCoders - Licensed

* SSL: GREENBAR - COMODO EV SSL

* Выплаты: Instant Цитата: Check GoldCoders' HYIP Manager License

cryptogolden.com - Licensed + Whois

Цитата: Name Server: pdns1.registrar-servers.com

Name Server: pdns2.registrar-servers.com



IP Address: - 190.115.18.46 is hosted on a dedicated server

IP Location: - Belize - Belize City - Dancom Ltd



Registrar: NAMECHEAP, INC.

Domain: Created on 2017-03-18 - Expires on 2018-03-18 - Updated on 2017-03-18

+ Мой вклад:

Цитата: The amount of 200 USD has been withdrawn from your account. Accounts: U4227222->U12208004. Memo: Shopping Cart Payment. Deposit to cryptogolden.com User MYHYIPSNET.. Date: 18:29 22.05.17. Batch: 176853979.

>> Посмотреть и Зарегистрироваться <<



Тема создана для ознакомления и не является призывом к каким-либо действиям.

Вся ответственность за сохранность ваших денег лежит только на вас.

Я не несу ответственности за ваши решения!

MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег На правах рекламы

- High Quality Monitor __________________ MYHYIPS.NET - High Quality Monitor