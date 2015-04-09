OPLOTT



Пол: Мужской Инвестирую в: HYIP Регистрация: 16.11.2015 Сообщений: 2,804 Благодарностей: 931 УГ: 21 КП: 0.175 подарки

Россияне запустили криптовалюту Gold с ценой, привязанной к стоимости золота



Первая "золотая" криптовалюта от россиян



Для российских СМИ сегодня было объявлено о создании в России блокчейн-компании "



По словам одного из учредителей этого проекта г-на Плущевского стоимость цифровых активов Голд будет постоянно равняться цене тройской унции золота на Лондонском рынке драгоценных металлов (London Bullion Market). И кроме того, все цифровые активы будут обеспечены физическим золотом, которое будет храниться в банках-партнерах этой блокчейн-компании (перечень банков-партнеров будет объявлен публично позднее).



В разговоре с журналистами г-н Плущевский пояснил, что мир всё же идёт к пониманию того, что должны быть обеспеченные надежными активами криптовалюты поскольку это будет только способствовать распространению блокчейн-технологий ещё больше. Ранние виртуальные криптовалюты (в том числе и биткоин, конечно же) сейчас по большей части начали восприниматься людьми уже не как деньги, а как те же "акции компании Google", к примеру, которые в основном идут в рост, потому что все их хотят. Поэтому он видит преимущество в новой криптовалюте Голд в том, что она будет подрастать не опережая само золото.



Между тем клиенты этой компании будут иметь возможность использовать свои цифровые активы (токены) для покупки и продажи товаров и услуг и кроме этой возможности, также с помощью криптовалюты Голд можно будет осуществлять инвестиции и P2P-кредитование (от peer-to-peer – "друг другу").



Эмиссия криптовалюты Голд будет проводиться единственным способом - реальное золото будет дополнительно помещаться в банки-партнеры данного проекта, а сама компания GoldMint собирается зарабатывать на комиссиях с проводимых клиентами операций, а также будет предоставлять услуги доверительного управления активами.



Приобрести цифровые активы (токены) Голд будет возможно через криптовалютные биржи, а также на самом сайте проекта через биржу GoldMint. И ещё в странах, которые уже легализировали у себя хождение криптовалют, Голд можно будет купить и за местные деньги. Операции с Голд в этом проекте будет проходить через смарт-контракты на платформе Эфириум.





О цифровых активах платформы MINT



Также в этом проекте будет задействована и еще одна криптовалюта под названием Mint (Минт) и она будет исполнять в данном проекте роль акций выпускаемых этой блокчейн-компанией GoldMint. Клиенты компании, которые приобретут криптовалюту Минт будут иметь льготы при операциях с первой криптовалютой Голд, а также получат право воздействовать на монетарную политику этой блокчейн-компании. Вся прибыль новой блокчейн-компании будет делиться только между владельцами цифровых активов Минт.



Блокчейн-компания Gold-Mint намерена уже этой осенью провести ICO - это так называемая "первичная продажа своих монет" с целью получения финансовых ресурсов на продолжение этого проекта в дальнейшем. После размещения ICO цифровые активы Минт будут выставляться на продажу на криптовалютных биржах и тогда в течение одного года токены Минт вырастут в 8-10 раз, - так надеется руководство этой компании.





О людям занятых в этом проекте GoldMint



В проект пришли российские предприниматели, которые в прошлом году запускали компанию из России "Лот-Золото". И та компания занимается выкупом золота в наших ломбардах, а затем переплавляет его и выставляет для покупки нашими ювелирами. Также Лот-Золото ведет разработку платежной системы для ломбардов и эмитирует платежную карту "Богатство". Однако теперь, в GoldMint будут заняты не только россияне, но и иностранные специалисты тоже. Саму блокчейн-компанию руководство будет регистрировать или в Швейцарии, либо в Гонконге.



И в данное время GoldMint занята привлечением средств в проект от ограниченного числа инвесторов и для примера, можно отметить, что только за один день этой команде удалось привлечь 213 000 долл. США из запланированных 600 000 долл. США, что говорит о неподдельном интересе к этому проекту со стороны даже ограниченного числа инвесторов.



По материалам



https://text.ru/antiplagiat/5923800d1dbec Для российских СМИ сегодня было объявлено о создании в России блокчейн-компании " GoldMint " по управлению цифровыми золотыми активами. Данная блокчейн-компания будет работать со своей криптовалютой Gold (Голд) и курс это новой криптовалюты будет привязан к стоимости золотаПо словам одного из учредителей этого проекта г-на Плущевского стоимость цифровых активов Голд будет постоянно равняться цене тройской унции золота на Лондонском рынке драгоценных металлов (London Bullion Market). И кроме того, все цифровые активы будут обеспечены физическим золотом, которое будет храниться в банках-партнерах этой блокчейн-компании (перечень банков-партнеров будет объявлен публично позднее).В разговоре с журналистами г-н Плущевский пояснил, что мир всё же идёт к пониманию того, что должны быть обеспеченные надежными активами криптовалюты поскольку это будет только способствовать распространению блокчейн-технологий ещё больше. Ранние виртуальные криптовалюты (в том числе и биткоин, конечно же) сейчас по большей части начали восприниматься людьми уже не как деньги, а как те же "акции компании Google", к примеру, которые в основном идут в рост, потому что все их хотят. Поэтому он видит преимущество в новой криптовалюте Голд в том, что она будет подрастать не опережая само золото.Между тем клиенты этой компании будут иметь возможность использовать свои цифровые активы (токены) для покупки и продажи товаров и услуг и кроме этой возможности, также с помощью криптовалюты Голд можно будет осуществлять инвестиции и P2P-кредитование (от peer-to-peer – "друг другу").Эмиссия криптовалюты Голд будет проводиться единственным способом - реальное золото будет дополнительно помещаться в банки-партнеры данного проекта, а сама компания GoldMint собирается зарабатывать на комиссиях с проводимых клиентами операций, а также будет предоставлять услуги доверительного управления активами.Приобрести цифровые активы (токены) Голд будет возможно через криптовалютные биржи, а также на самом сайте проекта через биржу GoldMint. И ещё в странах, которые уже легализировали у себя хождение криптовалют, Голд можно будет купить и за местные деньги. Операции с Голд в этом проекте будет проходить через смарт-контракты на платформе Эфириум.Также в этом проекте будет задействована и еще одна криптовалюта под названием Mint (Минт) и она будет исполнять в данном проекте роль акций выпускаемых этой блокчейн-компанией GoldMint. Клиенты компании, которые приобретут криптовалюту Минт будут иметь льготы при операциях с первой криптовалютой Голд, а также получат право воздействовать на монетарную политику этой блокчейн-компании. Вся прибыль новой блокчейн-компании будет делиться только между владельцами цифровых активов Минт.Блокчейн-компания Gold-Mint намерена уже этой осенью провести ICO - это так называемая "первичная продажа своих монет" с целью получения финансовых ресурсов на продолжение этого проекта в дальнейшем. После размещения ICO цифровые активы Минт будут выставляться на продажу на криптовалютных биржах и тогда в течение одного года токены Минт вырастут в 8-10 раз, - так надеется руководство этой компании.В проект пришли российские предприниматели, которые в прошлом году запускали компанию из России "Лот-Золото". И та компания занимается выкупом золота в наших ломбардах, а затем переплавляет его и выставляет для покупки нашими ювелирами. Также Лот-Золото ведет разработку платежной системы для ломбардов и эмитирует платежную карту "Богатство". Однако теперь, в GoldMint будут заняты не только россияне, но и иностранные специалисты тоже. Саму блокчейн-компанию руководство будет регистрировать или в Швейцарии, либо в Гонконге.И в данное время GoldMint занята привлечением средств в проект от ограниченного числа инвесторов и для примера, можно отметить, что только за один день этой команде удалось привлечь 213 000 долл. США из запланированных 600 000 долл. США, что говорит о неподдельном интересе к этому проекту со стороны даже ограниченного числа инвесторов.По материалам источник

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