Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 61% в месяц по минимальному плану.
Сегодня, 05:27
Сегодня, 04:15
#
1
Специалист
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 25.06.2016
Сообщений: 3,174
Благодарностей: 1,178
УГ: 13
BitComet LTD - bitcomet.biz
Я не админ! Старт проекта 23.05.2017
Легенда(google перевод):
Цитата:
О НАС
ТЕХНОЛОГИЧНАЯ ПЛАТФОРМА С ОБШИРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРОЙ
BitComet Ltd. является криптовалюта инвестиционная компания, основанная в 2017 году широкий спектр услуг, которые мы предлагаем были специально разработаны, чтобы помочь владельцам Bitcoin в принятии правильных инвестиционных решений. Мы лондонская компания, которая обладает группой профессионалов в области инвестиций, охватывающих многие отрасли промышленности, начиная от проектирования до передовых компьютерных технологий. Наша группа профессионалов широко разбираются в технике криптовалюта, а также и могут квалифицированно ответить на любой вопрос, который вы могли бы относительно криптовалюта инвестиций.
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7 % В ДЕНЬ НАВСЕГДА
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Min: 50 Максимум : Безлимитный
Мин.депозит:0.001BTC
Мин.вывод:0.0005BTC
Платежная система:Bitcoin
Pеферальная программа:от 5%
Тип выплат:инстант
Работает онлайн поддержка
Официальная компания
SSL: COMODO RSA Domain Validation Secure Server CA
Registrar:NameCheap, Inc
Hosting: DDoS-GUARD Ecuador
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Ознакомиться с проектом Тема создана для ознакомления и не является призывом к каким-либо действиям.
Вся ответственность за сохранность ваших денег лежит только на вас.
Я не несу ответственности за ваши решения! Действует предложение по рефбеку своим рефералам 100% от 5% от суммы депозита
Моя реферальная ссылка: https://bitcomet.biz/?ref=davidd
Моя тема по реф.возврату: http://mmgp.ru/showthread.php?t=4640...1#post11265017.
Мой вклад:0.5BTC
Hash : 3f9a38f64f8d0726e7b05f08b634d45d98bd7f1d197cf2d476 b988f2b6198a6e
Сегодня, 04:50
#
2
Специалист
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 14.09.2012
Сообщений: 516
Благодарностей: 301
УГ: 4
I'm in.
May 23 Deposit :
0.20000000
BTC Income 7% Daily - 0.014 BTC per day
Received some Ref Com 0.01000000
BTC has been successfully sent to your BitCoin address: 36p9ZuLZxTDPm7C3Wby4Cr3hNzn441WiKS.
Transaction:
https://chain.so/tx/BTC/64f5630e1d1a...6cffa5ffddd89f
0.0015000
0 BTC has been successfully sent to your BitCoin address: 36p9ZuLZxTDPm7C3Wby4Cr3hNzn441WiKS.
Transaction:
https://chain.so/tx/BTC/2f7b379846f8...82c68f61f59f58
Сегодня, 05:08
#
3
Имя:
VIKA
Пол: Женский
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 05.04.2016
Сообщений: 2,491
Благодарностей: 2,722
УГ: 19
Re: BitComet LTD - bitcomet.biz
депозит!
40f497b821dbbed10f66c7ac8ef6afb8d395561093aa8747fa 8a5e3f1b743fc7
−0.50075513 BTC
−$1,082.35 USD
Последний раз редактировалось kissska; Сегодня в
05:11.
Сегодня, 05:09
#
4
Любитель
Имя:
Matanga
Пол: Мужской
Возраст: 34
Адрес: Сен-Трапе
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 24.11.2016
Сообщений: 603
Благодарностей: 74
УГ: 2
Re: BitComet LTD - bitcomet.biz
Сегодня, 05:13
#
5
Интересующийся
Пол: Мужской
Адрес: Сибирь
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 24.01.2017
Сообщений: 32
Поблагодарили: 1 раз
УГ: 0
Re: BitComet LTD - bitcomet.biz
Депчик:
BTC 0.016
4fdcf406963c81abc98b4052f17254dbb79f4234a3e2ef39ab 3484ba732f3dec
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Сегодня, 05:27
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allhyipsme
Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ
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08.04.2017 17:08