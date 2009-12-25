Citi и Nasdaq разрабатывают платежное блокчейн-решение

Глобальный финансовый институт Citi и фондовая биржа Nasdaq выступили партнерами в проекте разработки платежного блокчейн-решения, о чем было объявлено сегодня на конференции
Consinform 2017 CoinDesk.
Два финансовых учреждения стремятся к решению проблем ликвидности на частном рынке ценных бумаг, используя технологии, предоставленные им блокчейн-стартапом Chain.
По данным фирм, между CitiConnect и платформой Linq от Nasdaq уже был проведен ряд успешных транзакций.
То, что Citi и Nasdaq будут стремиться использовать технологию, разработанную Chain, неудивительно, учитывая, что оба являются инвесторами в данный стартап.
Адам Людвин, генеральный директор Chain, выступая на конференции, отметил:
“Примечательно, что это решение выходит в свет сегодня. На самом деле его разработка длилась три года”.
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