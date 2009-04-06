werewolves-money.ru - Werewolves-Money

Охота на оборотней - опасное занятие! Опасность на каждом шагу! Местные власти в одиночку давно не справляются, поэтому пользователи готовы платить любому кто обеспечит им безопасность. Все что необходимо - это купить оружие и уничтожать оборотней.
На рынке Вы можете приобрести оружие различных категорий. Каждое оружие приносит разную прибыль, чем дороже оружие, тем больше оно приносит прибыли. Вы можете покупать любое количество оружия, они не ломаются, не исчезают и будут приносить прибыль всегда.
За каждого убитого оборотня вам полагается награда.Собирайте награды себе в казну,обменивайте награды на серебро,а серебро на реальные деньги. Курс: 1 руб. = 100 монет!
БОНУСЫ:
При первом вашем пополнении баланса +50% в подарок!
Новое оружие, специально для вас в подарок после регистрации!
РЕФЕРАЛЬНАЯ ПРОГРАММА:
Вы будете получать 10% от каждого пополнения баланса приглашенным вами человеком.