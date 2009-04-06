Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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werewolves-money.ru - Werewolves-Money

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Обсуждение проектов, позиционирующих себя как финансовые игры на основе экономических стратегий (фермы), которые в подавляющем большинстве являются финансовыми пирамидами (мошенничеством).
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Кто станет "Бизнес-леди MMGP-2017" ($2295)? - Не пропусти онлайн-награждение участниц!
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
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Как на одной публикации заработать $100
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Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 03:33
#1
Специалист
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 29.01.2015
Сообщений: 15,950
Благодарностей: 102
УГ: 6
КП: 0.049
werewolves-money.ru - Werewolves-Money

Я не админ и не владелец проекта. Вся информация взята с сайта проекта.
Старт проекта 14.05.2017




Об игре:

Охота на оборотней - опасное занятие! Опасность на каждом шагу! Местные власти в одиночку давно не справляются, поэтому пользователи готовы платить любому кто обеспечит им безопасность. Все что необходимо - это купить оружие и уничтожать оборотней.

На рынке Вы можете приобрести оружие различных категорий. Каждое оружие приносит разную прибыль, чем дороже оружие, тем больше оно приносит прибыли. Вы можете покупать любое количество оружия, они не ломаются, не исчезают и будут приносить прибыль всегда.


За каждого убитого оборотня вам полагается награда.Собирайте награды себе в казну,обменивайте награды на серебро,а серебро на реальные деньги.
Курс: 1 руб. = 100 монет!

БОНУСЫ:


При первом вашем пополнении баланса +50% в подарок!
Новое оружие, специально для вас в подарок после регистрации!


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Вы будете получать 10% от каждого пополнения баланса приглашенным вами человеком.


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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 03:56
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
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