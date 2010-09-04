ViaCyte для больных на сахарный диабет для PEC-Direct привлекла $10 млн инвестиций

Американская медицина компания ViaCyte из Сан-Диего штат Калифорния является разработчиком своего нового продукта для лечения больных на сахарный диабет и для этих целей привлекла $10 млн. инвестиций.
Инвесторами стали партнеры по управлению активами компании W.L. Gore&Associates, JDRF и некоторые нераскрытые текущие инвесторы.
Компания намерена использовать привлеченные средства для клинического развития своего продукта PEC-Direct™, который призван стать функциональным новым лекарством для больных типа 1 на сахарный диабет с высоким риском развития острых осложнений, а также для поддержки других операций, включая дальнейшее развитие другого продукта PEC-Encap™. Это продукт стволовых клеток. В настоящее время PEC-Encap™ разрабатывается в качестве лечения для всех пациентов с сахарным диабетом, которым требуется инсулин и предназначен для контролирования своих заболеваний.
Пол Лайкинд, доктор философии является президентом и главным исполнительным директором компании ViaCyte, которая разработала два свои основные продукты для лечения больных на сахарный диабет. Первый продукт стволовых клеток находится на стадии клинической разработки. Второй PEC-Direct комбинированный продукт обеспечивает панкреатические клетки-предшественники ViaCyte в PEC-01™ в имплантируемом устройстве и предназначены для прямой васкуляризации клеток. Продукт используется с поддержкой иммунной терапии. В этом препарате есть потенциал функционального лечения для пациентов с диабетом типа 1, которые подвержены высокому риску острых осложнений угрожающие жизни.
Компания объявила о результатах клинического исследования продукта PEC-Direct на пациентах первого типа с сахарным диабетом в Канаде и США. ViaCyte является лидером в области новой регенеративной медицины. Новые продукты это надежда для пациентов с диабетом.
Перевод специально для mmgp.ru