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Стартап CornerJob, помогающий найти работу через смартфон, привлек $19 млн

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Стартап CornerJob, помогающий найти работу через смартфон, привлек $19 млн


Стартап из Барселоны CornerJob, разработавший мобильное приложение для трудоустройства «синих воротничков», привлек $19 млн. инвестиций в третьем раунде финансирования. В последний раз он получал венчурные инвестиции в июле 2016 года в размере $25 млн., $5 млн. из которых были вложены в акционерный капитал. Стартап также закрыл серию A на отметке $10 млн. в феврале того же года. Общий объем привлеченного финансирования на сегодняшний день составляет $54 млн.

Текущие инвестиции будут использованы для разработки новых продуктов, а также для укрепления компанией собственных позиций на стратегически важных для нее рынках и выхода на новые рынки, сообщил генеральный директор CornerJob Дэвид Родригес.

CornerJob фокусируется на трудоустройстве персонала с низким уровнем квалификации и высокой текучестью кадров. Стартап ориентирован на оптимизацию процесса найма и поиска работы с помощью легкого в использовании мобильного приложения, которое позволяет работодателям рекламировать свои рабочие места через мобильное приложение на основе месторасположения, а также краткого списка требований и общения с потенциальными сотрудниками.



Он также разрабатывает SaaS-инструменты для работодателей, направленные на ускорение процесса найма и, в конечном итоге, на успешное трудоустройство – именно так он и собирается монетизироваться. В числе его инвесторов присутствует и венчурное подразделение крупнейшего рекрутингового агентства Randstad.

На стороне кандидатов на должности, как и в случае с другими мобильными стартапами, работающими в этом пространстве, CornerJob предлагает быстрый и простой способ поиска вакансий на основе месторасположения, и его можно отфильтровать по различным секторам.

”Что касается наших продуктов, то мы будем продолжать улучшать процесс найма сотрудников, а также будем уделять много внимания добавлению более эффективных инструментов для компаний-работодателей, наращиванию наших инициатив по машинному обучению и укреплению нашего присутствия на всех этапах найма персонала. Например, в новом рекрутинговом сервисе, который мы запустили совместно с Randstad“, – отметил Родригес.

”Новые инструменты содержат в себе функцию «флеш-вопросов», позволяющую компаниям задавать вопросы с большим выбором вариантов ответов, и подключать к этому взаимодействию чат-бота для общения с кандидатами. Мы также предоставляем набор функций, которые повышают прозрачность подбора кандидатов и компаний на нашей платформе с детальными обзорами, оценками, отзывами и так далее. Это всего лишь несколько примеров нашей эволюции, которая активно продолжается и сейчас“, – добавил он.


CornerJob в настоящее время активно работает на четырех рынках, а именно: во Франции, Италии, Испании и Мексике, при этом Франция и Италия являются его самыми крупными рынками. Также он рассматривает возможность расширения на Великобританию или Германию. Вышеперечисленные европейские страны и США – это те рынки, на которых он собирается активно масштабировать свою деятельность.

Индустрия поиска работы для «синих воротничков» вызвала что-то наподобие гонки среди европейских стартапов, с участием нескольких крупных игроков, соперничающих друг с другом, включая JobToday, который работает на территории Великобритании и Испании, и в марте текущего года привлек $35 млн. инвестиций. Другой игрок в сфере найма – Jobandtalent – также активно занимается поиском сотрудников для малых и средних предприятий.

Стартап CornerJob не раскрывает, сколько всего кандидатов зарегистрировались на его платформе, но его представители сообщили, что их услугами пользуются более 700 тыс. соискателей в месяц (это свидетельствует о том, что средний ежемесячный прирост составляет около 30%). Что касается работодателей, то данная платформа имеет около 150 000 зарегистрированных компаний, и 74% из них каждый месяц повторно используют CornerJob. Количество работодателей растет в среднем на 10% за один месяц.

Среди инвесторов, которые участвовали в текущем раунде финансирования, присутствуют следующие венчурные компании: Sabadell Venture, Northzone, Samaipata Ventures, Randstad Innovation, EVentures, Caixa Capital, Groupe TF1, Mediaset Italia, 5M Ventures, Mediaset Espana, TV Azteca, Media Digital, а также Augesco Ventures.

Перевод специально для форума MMGP.ru

https://techcrunch.com/2017/05/22/co...ring-platform/

https://text.ru/antiplagiat/59235613f1ea3
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