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Nokia 9 возглавил рейтинг самых производительных Android-смартфонов в Geekbench

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Nokia 9 возглавил рейтинг самых производительных Android-смартфонов в Geekbench

За последние несколько дней в сети появилось множество новой информации о ещё не анонсированном флагманском смартфоне Nokia 9. Сначала он был замечен в базе данных одного из популярных бенчмарков, а вслед за этим появилась целая подборка его фотографий и даже примеры снимков с основной камеры. На этом поток утечек не останавливается. На сайте бенчмарка Geekbench появилось устройство с кодовым названием HMD Global TA-1004. Судя по наличию восьмиядерного процессора Snapdragon 835 и 4 ГБ оперативной памяти, это вновь Nokia 9. Интересно, что аппарат занял лидирующую позицию в рейтинге самых производительных смартфонов.


В одноядерном тесте Nokia 9 набрал 2 255 баллов, что является самым высоким результатом среди всех существующих Android-устройств. Новинка уступает лишь iPhone 7 с его 3 526 баллами.


Зато в многоядерном тесте Nokia 9 оказался лидером, набрав 7 770 баллов. Это больше, чем у Xiaomi Mi6, Sony Xperia XZ Premium и Samsung Galaxy S8, в которых также установлен процессор Snapdragon 835.


Не исключено, что такие высокие результаты - не в последнюю очередь заслуга "чистой" версии Android без сторонних надстроек. Финская компания HMD Global, владеющая правами на выпуск смартфонов Nokia, уверяет, что отсутствие поверх системы каких-либо оболочек позволит ей максимально быстро выпускать обновления для всех своих устройств.

Источник.
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