Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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MAINSTREAMBIT.COM - mainstreambit.com

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и имеют основные планы с почасовыми выплатами.
Важная информация
Кто станет "Бизнес-леди MMGP-2017" ($2295)? - Не пропусти онлайн-награждение участниц!
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
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Старый Сегодня, 00:58
#1
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 22.03.2016
Сообщений: 3,595
Благодарностей: 1,757
УГ: 0
КП: 0.000
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MAINSTREAMBIT.COM - mainstreambit.com
Я не админ!
Старт проекта: 23.05.2017.
тема создана для ознакомления
Цитата:
О компании.(гугл перевод)

Мы криптовалюта инвестиционная компания предлагает выгодные и стабильные торговые решения через нашу инвестиционную платформу, которая работает для наших клиентов в автоматическом режиме. Другими словами, наши участники требуется только внести депозит. Сложная часть получения прибыли решается Наша группа трейдеров, которые специализируются на биткоин и альтернативных торговых монет. Наша команда профессиональных трейдеров всегда сосредоточены на выявлении правильное время для входа в торговлю, чтобы увеличить доходы компании и прибыль наших партнеров. Мы предлагаем возможность для тех, кто не знаком с трейдингом, чтобы заработать хорошую прибыль, инвестируя собственные биткойны в быстро растущей индустрии криптовалют. Мы предлагаем только один инвестиционный план для наших пользователей. Плата за проценты-2% за 96 часов, а совокупный доход составляет 192%. Депозит с помощью всего нескольких кликов.


ИНВЕСТ ПЛАН
2% каждый час на 96 часов - совокупный доход составляет 192%

минимальный депозит составляет 0.01 BTC


Реферальный план: 12,5% Представители 25%
Хочу предложить своим рефералам рефбек 20%.
Тема по рефбеку: http://mmgp.ru/showthread.php?t=4538...1#post11020500
Реф. ссылка: https://mainstreambit.com/?ref=59234b11f226c
Мой депозит: 0.10075515 BTC (worth $222.67 USD) https://blockchain.info/ru/tx/fbbbc3...ba65a37e8bf68c
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Aren вне форума  
Старый Сегодня, 01:29
#2
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Аватар Smirnov Nikolay
 
Имя: Anonymous
Пол: Мужской
Адрес: Лос-Анджелес, США
Инвестирую в: Фондовый рынок
Регистрация: 07.02.2013
Сообщений: 41,176
Благодарностей: 39,972
Записей в блоге: 11
УГ: 68
КП: 0.089
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награды Волшебный горшочек 
Re: MAINSTREAMBIT.COM - mainstreambit.com
Цитата:
Сообщение от Aren Посмотреть сообщение
2% каждый час на 96 часов - совокупный доход составляет 192%
О очередной удвитель, недавно один канул в лету.. http://mmgp.ru/showthread.php?t=515008
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Последний раз редактировалось Smirnov Nikolay; Сегодня в 01:31.
Smirnov Nikolay на форуме  
Старый Сегодня, 01:31
#3
Топ Мастер
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Адрес: Дикий Запад. Сибири)
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 09.07.2011
Сообщений: 19,457
Благодарностей: 11,143
УГ: 44
КП: 0.055
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Re: MAINSTREAMBIT.COM - mainstreambit.com
это не удвоитель - это битковый пылесос
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Нельзя дать всем всё, ибо всех - много, а всего - мало! (место под рекламу)
средник с депом в выплатах!
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kodyaich вне форума  
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