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Украинский «финансовый гений» получил 50 000 гривен

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Украинский «финансовый гений» получил 50 000 гривен


В Украине определили «финансового гения» года – победителя национальной экономической олимпиады «Финансовый гений», которым стал харьковский девятиклассник Артем Филимонов. Наиболее осведомленный в экономике и финансах украинский школьник получит от организатора олимпиады ПриватБанка грант 50 000 гривен на обучение в вузе. Гранты на меньшие суммы получили и призеры олимпиады.

Вместо листов бумаги и ручек участники «Финансового гения» используют ноутбуки и планшеты, а привычные тесты и задачи заменяют бизнес-кейсы, разработанные топ-менеджерами банка. В финале олимпиады школьники предложили свои проекты развития ЮниорБанка и прошли увлекательный командный квест этажами головного офиса ПриватБанка. И наконец – объявление победителя, вручение призов и подарков председателем правления ПриватБанка Александром Шлапаком.

«Это самая народная в Украине школьная олимпиада, принять участие в которой и стать обладателем денежного гранта может любой желающий, независимо от оценок в табеле или специализации школы, – говорит председатель правления ПриватБанка Александр Шлапак. – Конечно, я приглашаю всех юных финансистов после окончания учебы на работу в банк. И обязательно, когда будете учиться, поработайте в контакт-центре, чтобы уметь лучше коммуницировать с людьми».

В отличие от академических школьных олимпиад, в «Финансовом гении» могут принимать участие ученики 9 и 10 классов любой украинской школы. В течение трех недель через Интернет конкурсанты выполняли тесты и задачи на различные темы по экономике, финансам, банковскому делу. После тестов и решения задач всем участникам «Финансового гения» начислялись конкурсные баллы, по сумме которых лучшие олимпийцы вышли в финал.

Всего же за право считаться финансовым гением этого года боролась почти 1 000 выпускников школ из 268 населенных пунктов Украины. «Финансовый гений – 2017» стал и рекордсменом по успешному выполнению конкурсных заданий, уровень сложности которых, кстати, не всегда под силу даже студентам экономических вузов. Задания первого тура олимпиады успешно выполнили 260 участников, а в финал олимпиады вышли 20 выпускников, которые набрали максимально возможные конкурсные баллы.

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Метки
новости, приватбанк
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