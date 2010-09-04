Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Куплю души по 5 поинтов за штуку. Чичиков.
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 411,398 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Android Pay планирует начать работу в Бразилии до конца 2017 года

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение новостей, связанных с различными платежными системами.
При поддержке
Обмен валют, доставка наличных
Важная информация
Кто станет "Бизнес-леди MMGP-2017" ($2295)? - Не пропусти онлайн-награждение участниц!
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 00:56
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 00:52
#1
Топ Мастер
 
Пол: Мужской
Адрес: Western
Регистрация: 04.09.2010
Сообщений: 11,662
Благодарностей: 2,301
УГ: 6
КП: 0.103
подарки
награды Волшебный горшочек 
Android Pay планирует начать работу в Бразилии до конца 2017 года

Google объявила, что ее мобильная платежная система Android Pay начнет работу в Бразилии до конца 2017 года.

Работу платформы будут обеспечивать такие местные банки, как Banco do Brasil, Bradesco, Itaú и Caixa, а также местная страховая компания Porto Seguro и платежные провайдеры MasterCard, Visa и Elo.

Последней системой мобильных платежей, запущенной в Бразилии, стала Samsung Pay, которая была представлена непосредственно перед Олимпийскими играми в Рио.
Samsung Pay наконец начинает работу в Великобритании

Кроме того, первые бесконтактные платежные решения для физических лиц были впервые запущены в стране в 2013 году. В настоящее время почти два миллиона терминалов в Бразилии способны обрабатывать бесконтактные платежи, согласно данным государственного банковского учреждения Banco do Brasil.

Android Pay в настоящее время доступна на 10 рынках по всему миру, а именно: США, Великобритания, Сингапур, Австралия, Гонконг, Польша, Новая Зеландия, Ирландия, Япония и Бельгия.

Источник.
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

Только у Ларисы стабильные инвест проекты|Лучшие инвестблоги в одном месте!|Уникальный инвестиционный блог, лучшие проекты - e-invest.biz|Автообмен Bitcoin, Perfect Money, Payeer, NixMoney и Яндекс.Деньги по лучшему курсу|Инвестирую через MONHYIP-лучший рефбек
bizneser на форуме  
Ответить
Метки
новости, платежная система
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 00:56
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Сбербанк планирует решить проблему с украинским бизнесом до конца 2017 г. - Греф moskva Банковский форум 0 02.03.2017 22:48
Гоа планирует полностью отказаться от использования наличных до конца года moskva Новости в мире финансов и инвестиций 2 27.11.2016 19:04
Samsung Pay планирует запуститься в Канаде до конца 2016 года bizneser Новости платежных систем 4 12.11.2016 23:24
Биржа Cryptonit планирует начать выпуск анонимных дебетовых карт до конца 2015 года Aliaksandre Новости в мире финансов и инвестиций 4 02.10.2015 22:32
«Мираторг» намерен до конца года начать экспорт говядины в Китай moskva Новости в мире финансов и инвестиций 18 13.09.2015 20:53

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватара нет
Путин опасается московского Майдана - Der Spiegel
От Sashoua в разделе «Политика и экономика»
Аватар Александр Кондрацкий
Каковы критерии серьезного проекта?
От Александр Кондрацкий в разделе «Псевдоинвестиции: общий форум»
Аватар Savelii
Каким графиком вам удобнее всего пользоваться?
От Savelii в разделе «Forex: форум для начинающих»
Аватар Knjaz
fundorbits - fundorbits.com
От Knjaz в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар all-hyips
Great Business World LTD - gbwltd.com
От all-hyips в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар VESTAXXX
Удачу, богатство и любовь привлечет правильная картинка на телефоне
От VESTAXXX в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
.     
Пользователей
411,398
Тем
470,705
Сообщений
11,641,239

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube