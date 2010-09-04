Android Pay планирует начать работу в Бразилии до конца 2017 года

Google объявила, что ее мобильная платежная система Android Pay начнет работу в Бразилии до конца 2017 года.
Работу платформы будут обеспечивать такие местные банки, как Banco do Brasil, Bradesco, Itaú и Caixa, а также местная страховая компания Porto Seguro и платежные провайдеры MasterCard, Visa и Elo.
Последней системой мобильных платежей, запущенной в Бразилии, стала Samsung Pay, которая была представлена непосредственно перед Олимпийскими играми в Рио.
Samsung Pay наконец начинает работу в Великобритании
Кроме того, первые бесконтактные платежные решения для физических лиц были впервые запущены в стране в 2013 году. В настоящее время почти два миллиона терминалов в Бразилии способны обрабатывать бесконтактные платежи, согласно данным государственного банковского учреждения Banco do Brasil.
Android Pay в настоящее время доступна на 10 рынках по всему миру, а именно: США, Великобритания, Сингапур, Австралия, Гонконг, Польша, Новая Зеландия, Ирландия, Япония и Бельгия.
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