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BBVA предоставляет платежи в социальных сетях и мессенджерах с помощью бота

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BBVA предоставляет платежи в социальных сетях и мессенджерах с помощью бота

Банк BBVA внедряет в социальные сети и мессенджеры нового бота, который позволяет испанским клиентам получать доступ к финансовой информации через Facebook и Telegram, а также осуществлять платежи через WhatsApp.

Приблизительно 86% испанских интернет-пользователей используют Facebook, WhatsApp, YouTube, Twitter или Instagram, по крайней мере один раз в день. BBVA заявляет, что хочет помочь клиентам совершать ежедневные трансакции, не покидая своих социальных сетей.

Новый бот позволяет клиентам просматривать такую финансовую информацию, как их балансовые отчеты, их номер банковского счета (IBAN) или оставшиеся средства на их карточках из Telegram или Facebook Messenger.

Для Facebook Messenger клиентам нужно только найти ссылку на бота «@bbva_espana» или перейти непосредственно к «BBVA Spain», а для получения доступа через Telegram они могут искать контакт «@bbva_esp_bot».

Новый инструмент «Cashup» позволяет клиентам, зарегистрированным в платежном сервисе Bizum, мгновенно отправлять деньги любому контакту, не покидая чат, независимо от того, используют ли они в Whatsapp, Telegram, Hangouts, Messenger или другое приложение обмена сообщениями.

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