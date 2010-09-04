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Nordea Bank вместе с Finnair выпускают уникальную карту в Эстонии

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Nordea Bank вместе с Finnair выпускают уникальную карту в Эстонии

Международная финансовая группа Nordea Bank в сотрудничестве с финской авиакомпанией Finnair выпустила в Эстонии новую международную платежную карту Finnair Plus.

Уникальность карты заключается в том, что при каждой покупке клиент получает пункты. Премиальными пунктами впоследствии могут быть оплачены различные услуги авиакомпании, наприме, повысить класс перелета.

Карта предназначена и выгодна в первую очередь для тех, кто часто пользуется воздушным транспортом компании Finnair, чаще чем средний пассажир. Каждый евро, потраченный при помощи карты дает клиенту 1 премиальный пункт, который он сможет использовать для получения льгот и привилегий в авиакомпании.

При первом заказе основной карты до 30 июня 2017 года, клиенту будут начислены 2000 премиальных пунктов Finnair Plus. Еще одним бонусом станет полугодовое бесплатное обслуживание карты. Оформить карту можно через интернет-банк и через отделение банка. Условием для получения карты является участие клиента в программе Finnair Plus, регистрация бесплатна.

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