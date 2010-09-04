Китайцы профинансируют строительство моста в Кременчуге

Компания Китайские дороги и мосты поможет Украине построить мост. По информации пресс-службы Кабмина, министр экономического развития и торговли Степан Кубив заявил, что правительство Украины намерено привлечь кредит на $300 млн. на строительство моста в Кременчуге. Кредитором выступает Китай.
Такое заявление вице-премьер-министр Украины сделал после встречи с вице-премьером Государственного совета Китая Ма Каем на форуме "Один пояс, один путь" в Пекине. В частности финансирование на строительство моста будет получено через китайскую компанию Китайские дороги и мосты.
Степан Кубив уточнил, что через Китайские дороги и мосты планируется привлечь указанные $300 млн. кредита от Эксимбанка Китая.
По словам министра, государственная компания Китайские дороги и мосты не только готова финансировать данный проект, но и рассматривает варианты инвестирования в модернизацию и производство электрических локомотивов на производственных площадях Укрзализныци.
По более ранней информации, участие в строительстве моста планрирует принять Китайская корпорация дорог и мостов (China Road and Bridge Corporation), которая также планирует инвестировать средства в реконструкцию Шулявского путепровода в Киеве.
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