Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
MMGP за всё платит! Даже за новых пользователей.
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 411,398 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Китайцы профинансируют строительство моста в Кременчуге

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение новостей, связанных с финансами и инвестициями.
При поддержке
Важная информация
Кто станет "Бизнес-леди MMGP-2017" ($2295)? - Не пропусти онлайн-награждение участниц!
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 00:56
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 00:43
#1
Топ Мастер
 
Пол: Мужской
Адрес: Western
Регистрация: 04.09.2010
Сообщений: 11,662
Благодарностей: 2,301
УГ: 6
КП: 0.103
подарки
награды Волшебный горшочек 
Китайцы профинансируют строительство моста в Кременчуге

Компания Китайские дороги и мосты поможет Украине построить мост. По информации пресс-службы Кабмина, министр экономического развития и торговли Степан Кубив заявил, что правительство Украины намерено привлечь кредит на $300 млн. на строительство моста в Кременчуге. Кредитором выступает Китай.

Такое заявление вице-премьер-министр Украины сделал после встречи с вице-премьером Государственного совета Китая Ма Каем на форуме "Один пояс, один путь" в Пекине. В частности финансирование на строительство моста будет получено через китайскую компанию Китайские дороги и мосты.

Степан Кубив уточнил, что через Китайские дороги и мосты планируется привлечь указанные $300 млн. кредита от Эксимбанка Китая.

По словам министра, государственная компания Китайские дороги и мосты не только готова финансировать данный проект, но и рассматривает варианты инвестирования в модернизацию и производство электрических локомотивов на производственных площадях Укрзализныци.

По более ранней информации, участие в строительстве моста планрирует принять Китайская корпорация дорог и мостов (China Road and Bridge Corporation), которая также планирует инвестировать средства в реконструкцию Шулявского путепровода в Киеве.

Источник.
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

Только у Ларисы стабильные инвест проекты|Лучшие инвестблоги в одном месте!|Уникальный инвестиционный блог, лучшие проекты - e-invest.biz|Автообмен Bitcoin, Perfect Money, Payeer, NixMoney и Яндекс.Деньги по лучшему курсу|Инвестирую через MONHYIP-лучший рефбек
bizneser на форуме  
Ответить
Метки
финансовый
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 00:56
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
ЕБРР профинансируют строительство ветровой электростанции во Львовской области bizneser Новости в мире финансов и инвестиций 5 08.11.2016 18:02
Ротенберг получил весь аванс за строительство Керченского моста inik1080 Новости в мире финансов и инвестиций 10 24.08.2016 02:28
Строительство Керченского моста перестали финансировать LanO Политика и экономика 6 09.06.2016 20:05
Путин назвал строительство моста в Крым "исторической миссией" ElarGroup3 Новости в мире финансов и инвестиций 4 31.03.2016 19:21
Китайский банк выделил 600 млн юаней на строительство моста через Амур. Ratatara Новости в мире финансов и инвестиций 0 12.05.2015 09:03

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар MyinvestBlog
Instantpayout-Instantpayout.club
От MyinvestBlog в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар fetfurmoz
Продам ферму для майнинга
От fetfurmoz в разделе «Bitcoin»
Аватар shiburshunchik
Scurexy-scurexy.com
От shiburshunchik в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Knjaz
Investkey - investkey.net
От Knjaz в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
Profit-broker - profit-broker.com
От Seanclub в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар VictorSamus
eBay отпускает PayPal в свободное плавание
От VictorSamus в разделе «Новости платежных систем»
.     
Пользователей
411,398
Тем
470,705
Сообщений
11,641,240

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube