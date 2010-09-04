Инвесторы предлагают вложить от €55 до почти €100 млн. в переработку львовского мусор

Львовская ОГА получила три проектных предложения по сооружению мусороперерабатывающих заводов. По словам заместителя председателя Львовской облгосадминистрации, Ирины Гримак, комиссия по выбору инвестора на строительство завода по переработке и утилизации твердых бытовых отходов на территории Львовской области рассматривала предложения от трех инвесторов. Каждое из этих предложений предполагает различные суммы инвестиций.
Инвестиционно-экологическая компания «ИЭК» предлагает построить завод по термической переработке отходов для выработки электро- и теплоэнергии на участке в с.Бронници Дрогобычского района за €55-65 млн.
Проект, представленный ООО «Вейст Менеджмент Системс», предполагает использование технологии биосушки для производства РДФ-топлива. Стоимость такого проекта на участке в Николаевском районе оценивается в €89 млн.
ООО «Глассворк технолоджи» готово взяться за реализацию проекта также на участке в Николаевском районе, который будет производить тепловую и электрическую энергию. Инвестиции в строительство данного завода составят €96,5 млн.
Напомним, что 10 декабря 2016 года стартовал открытый конкурс по выбору инвестора для строительства и эксплуатации комплекса по утилизации (переработке) твердых бытовых отходов на территории области. Прием документации второго этапа конкурса был завершен 10 мая.
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