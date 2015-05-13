IronCore Labs привлек $1,5 млн для платформы безопасности программного обеспечения

Стартап IronCore Labs, Inc, расположенный в городке Валун (штат Колорадо), привлек $ 1,5 млн посевного финансирования для платформы безопасности программного обеспечения.
Данный инвестиционный раунд был закрыт венчурным фондом Frontier Capital в сотрудничестве с Blue Note Ventures, PV Ventures, v1.vc, а также уже существующими частными инвесторами. Благодаря финансированию, Ричард Харджес из Frontier Capital, присоединится к совету директоров IronCore Labs. Компания планирует использовать привлеченный капитал для запуска своей платформы.
Основанная 9 марта 2015 года под руководством Патрика Уолша (сейчас на должности генерального директора), IronCore Labs является разработчиком облачный SaaS платформы, которая предоставляет полную безопасность данных для разработчиков мобильных приложений.
На сегодняшний день, IronCore использует самые надежные алгоритмы шифрования для 100% безопасности владельцев данных. Также напомню, что стартап уже привлекал частные инвестиции от компании TechStars. Сумма сделки к сожалению, не была раскрыта.
Специально для MMGP.RU