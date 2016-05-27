julian777 Интересующийся

Пол: Мужской Инвестирую в: HYIP Регистрация: 27.05.2016 Сообщений: 31 Поблагодарили: 1 раз УГ: 0 КП: 0.000

Почему я добиваюсь целей и успеха а потом все теряю? Всем доброго времени суток.

Итак, зовут меня Julian и мне 19 лет.

К вашему сведению я за 2-3 года заработал примерно 100000$

Спросите меня каким способом?

Ближе к делу я многим занимался а таким как рулетка, покер, ставки на спорт, smm, млм, хайпы, пирамиды.

На этом и заработал деньги включал все на максимум в роботу.

Но дело в том что все заработаные деньги за этих 2-3 года я их тупо слил все вопрос на что?

На все что только можно было от машины до одежды и казалось бы это навсегда было хорошо и весело .

Но в друг бизнесы мои эти все слетели то есть клиентов не была потока очень долгое время и начались крупные трудносты в жизни .

И вот этих 2-3 года просто сливал деньги не собирая в итоге потерял все и слил когда продал машину потерял на ней довольно такую крупную сумму .

Оcталась у меня иная сумма и я ее вложил еще и тратил и в итоге по сути все деньги слил и с машины и все что были заработаные мной з 2-3 года жизни.

Шел я к этому очень долго еще с 13-14 лет в итоге я сейчас банкрот к этим своим годам.

Друзья знакомые и тд все бросили то есть по сути всем им нужно было только одно от меня ну вы поняли (деньги)

И мысли мне не дають покоя в этом слил все деньги была и машину но к чему я это все веду не хвастаюсь дело в том что каждый день так плохо и настроение нету вообще и не зная даже как заработать те средства обратно приумножить и заработать больше так как все кинули никого по сути у меня нету (

То есть все сам и понимаю если я не поднимлюсь лучшее то не будет .

Я же думаю вы понимайте когда ты хорошо жил а потом резко опять то с чего начал не хорошо это дальше уже усмешки начались потому что слился и тд много кого вольнует когда уже машину себе возьмеш и вот такие вот дела.

Что делать в таком случаии когда так каждый день без настроение и так на душе плохо что все так кинули когда ты им всегда помогал и тд а они тебя просто взяли использовали при этом все...

Кто то был в такой ситуации может знает как решить эту проблему ?

Возможно кто-то был в такой ситуациии?

Или возможно сейчас в ней находиться как и я?

Буду благодарен каждому за советы.

Не судите пожалуйста строго меня это моя первая история и изините за запятые.

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