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Почему я добиваюсь целей и успеха а потом все теряю?

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Старый Сегодня, 00:26
#1
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 27.05.2016
Сообщений: 31
Поблагодарили: 1 раз
УГ: 0
КП: 0.000
Почему я добиваюсь целей и успеха а потом все теряю?
Всем доброго времени суток.
Итак, зовут меня Julian и мне 19 лет.
К вашему сведению я за 2-3 года заработал примерно 100000$
Спросите меня каким способом?
Ближе к делу я многим занимался а таким как рулетка, покер, ставки на спорт, smm, млм, хайпы, пирамиды.
На этом и заработал деньги включал все на максимум в роботу.
Но дело в том что все заработаные деньги за этих 2-3 года я их тупо слил все вопрос на что?
На все что только можно было от машины до одежды и казалось бы это навсегда было хорошо и весело .
Но в друг бизнесы мои эти все слетели то есть клиентов не была потока очень долгое время и начались крупные трудносты в жизни .
И вот этих 2-3 года просто сливал деньги не собирая в итоге потерял все и слил когда продал машину потерял на ней довольно такую крупную сумму .
Оcталась у меня иная сумма и я ее вложил еще и тратил и в итоге по сути все деньги слил и с машины и все что были заработаные мной з 2-3 года жизни.
Шел я к этому очень долго еще с 13-14 лет в итоге я сейчас банкрот к этим своим годам.
Друзья знакомые и тд все бросили то есть по сути всем им нужно было только одно от меня ну вы поняли (деньги)
И мысли мне не дають покоя в этом слил все деньги была и машину но к чему я это все веду не хвастаюсь дело в том что каждый день так плохо и настроение нету вообще и не зная даже как заработать те средства обратно приумножить и заработать больше так как все кинули никого по сути у меня нету (
То есть все сам и понимаю если я не поднимлюсь лучшее то не будет .
Я же думаю вы понимайте когда ты хорошо жил а потом резко опять то с чего начал не хорошо это дальше уже усмешки начались потому что слился и тд много кого вольнует когда уже машину себе возьмеш и вот такие вот дела.
Что делать в таком случаии когда так каждый день без настроение и так на душе плохо что все так кинули когда ты им всегда помогал и тд а они тебя просто взяли использовали при этом все...
Кто то был в такой ситуации может знает как решить эту проблему ?
Возможно кто-то был в такой ситуациии?
Или возможно сейчас в ней находиться как и я?
Буду благодарен каждому за советы.
Не судите пожалуйста строго меня это моя первая история и изините за запятые.
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