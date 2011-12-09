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В 2010 году разработчик купил 2 пиццы за 10 000 биктоинов (сейчас $ 20 млн)

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Старый Вчера, 23:59
#1
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В 2010 году разработчик купил 2 пиццы за 10 000 биктоинов (сейчас $ 20 млн)
22 мая 2010 года разработчик купил 2 пиццы, а в качестве оплаты использовал 10 000 единиц малоизвестной тогда цифровой валюты под названием Bitcoin. Сегодня 10 000 монет стоят более $ 20 млн. Биткоин умеет удивлять. Его цена постоянно стремиться вверх, причем сейчас он стоит $ 2,221 за штуку, а утром в понедельник — $ 2,185. Всего год назад монета стоила всего лишь $ 443 после того, как в конце 2013 года он опустился с рекордно-высокой цены в $ 1100. С тех пор начался стремительный бум биткоина.



Примечательно то, что с официального подтверждения, что Bitcoin принимают как платежное средство в Японии, жители страны начали активно входить на рынок. Иррациональное желание японцев захватить свою лакомую часть приводит к тому, что они увеличивают цену монеты.
Цифровая валюта прошла долгий путь развития с 2010 года, когда произошла покупка двух пицц. 22 мая 2010 года на форуме один разработчик написал: «Я заплачу 10 000 биткоинов за пару пицц. Я хочу сейчас поесть пиццу, и оставить немного на потом. Я собираюсь заказать пиццу за биткоины, и не буду платить за нее классическим способом.
Это что-то вроде заказа «завтрака в номер» в отеле, когда вам приносят что-то поесть, и вы счастливы. Мне нравятся такие ингредиенты, как лук, перец, колбаса, грибы. Помидоры, пепперони и т.д. Просто стандартная еда, только без каких-либо странных рыбных добавок или что-то в этом роде. Мне также нравятся обычные пиццы с сыром, которые дешевле для приготовления. Если вам интересно, сообщите мне, и мы договоримся».



В тот момент 10 000 монет стоили около $ 40. Британский пользователь согласился заказать для него пиццу, в то время как сам получил прямую выгоду: они обошлись покупателю в $ 25. Сегодня пользователи отмечают день под названием «День биткоин пиццы».

Чтобы было более четкое понимание, 10 000 биткоинов сейчас стоят примерно $ 20,5 млн.

Перевод специально для mmgp.ru

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Старый Сегодня, 00:53
#2
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Re: В 2010 году разработчик купил 2 пиццы за 10 000 биктоинов (сейчас $ 20 млн)
Да, где я тогда был со своими 40 долларами, всего каких-то 7 лет назад!
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