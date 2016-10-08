Платформа электронной коммерции для путешествий Travelspice привлекла финансирование

Travelspice, единственная в Индии платформа электронной коммерции для путешествий, где клиент сам решает цену, которую хочет заплатить за гостиничный номер, сегодня привлекла финансирование от Eagle10 Ventures.
Travelspice работает с отелями от 3 до 5 звезд в более чем 212 городах Индии и 6 городах за пределами Индии, помогая клиентам сэкономить и в то же время предоставляя путешественникам лучшие гостиничные предложения.
Прамод Дзуза, один из основателей Eagle10 Ventures, заявил: "Рынок путешествий в Индии растет в геометрической прогрессии, и мы чувствуем, что Travelspice благодаря своей платформе может захватить хороший кусок этого рынка. В Eagle10 Ventures наша цель - инвестировать в стартапы, имеющие потенциал роста в десять и более раз, и Travelspice - прекрасный пример этого. Их бизнес-модель - это беспроигрышный вариант для обоих конечных потребителей, первые ищут качественные отели по более низким рыночным ставкам, а вторые ищут возможности для постоянного расширения своего присутствия. Команда Travelspice продемонстрировала сильные результаты за последние 5 кварталов."
Все, что вам нужно сделать, это открыть свое приложение, выбрать город, назначить цену, которую готовы заплатить, звездный рейтинг, оплатить аванс и получить подтверждение в одном из отелей менее чем за 3 часа. Все отели на платформе Travelspice имеют рейтинг качества более 3,5 на TripAdvisor.
Стартап предоставляет пользователям гарантированные скидки при бронировании отеля. А отели получают преимущества, поскольку могут распределять поток путешественников и маркировать белый список своих клиентов.
Перевод специально для mmgp.ru