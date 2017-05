Аналитик с Уолл-стрит считает, что цена iPhone 8 будет начинаться с $ 870

Lonsdayl



Аналитик UBS Стивен Милунович считает, что цена на iPhone 8 будет начинаться с $ 870, а самая лучшая модель с 256 ГБ памяти обойдется в $ 1070. Об этом он сообщил своим клиентам в понедельник в специальной записке. В настоящее время Apple взимает $ 649 и больше за iPhone 7, а iPhone 7 Plus стоит $ 769 и выше. Некоторые аналитики раньше считали, что iPhone 8 будет стоить от $ 1000 и больше, но Милунович прогнозирует такую цену на лучшую модель, а не как стартовую цену.



Милунович также прогнозирует, что обновленный iPhone с новым экраном и беспроводной зарядной технологией даст компании около 45% продаж в следующем году. Многие считают, что Apple готовит две обновленные модели текущих телефонов iPhone 7 и iPhone 7 Plus в дополнение к переработанному iPhone 8. На прошлой неделе аналитик говорил с представителем одного из поставщиков Apple, который сообщил о том, что пока не ясно, какой процент телефонов этого года будет изменен внешне, и пока нет никаких специфических внутренних знаний по этому поводу.



Важно понимать, что маркетинговый и мыслительный процесс, связанный с изменениями цены на iPhone — один из наиболее охраняемых секретов Apple. И это не та информация, о которой можно заранее узнать. Аналитики с Уолл-стрит не имеют никаких конкретных представлений о ценовой стратегии Apple, но цена будущих устройств прогнозируется на основе данных о закупках компании и ценам в предыдущих годах. Милунович написал: «Предполагая, что OLED-модель принесет 45% продаж, мы оцениваем среднюю стоимость в $ 730 (максимум $ 783, минимум — $664). Сейчас UBS советует покупать акции Apple, увеличив целевую цену с $ 165 до $ 170 за акцию.



