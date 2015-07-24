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SkyX привлек $4 млн для своего дрона, который мониторит состояние газо-нефтепроводов

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SkyX привлек $4 млн для своего дрона, который мониторит состояние газо-нефтепроводов

SkyX, израильско-канадский стартап, который разработал самозагружающийся беспилотный летательный аппарат для мониторинга нефте- и газопроводов, заявил сегодня, что привлек $4 млн от Kuang-Chi Group.



Дроны SkyX были разработаны для проверки повреждений трубопроводов, а также для обеспечения картографирования и наблюдения за безопасностью, что ограничивает зависимость индустрии от дорожных транспортных средств и пилотируемых самолетов, а также помогает повысить эффективность и при этом снизить затраты.


Беспилотное летательное устройство SkyOne оснащено камерами и сенсорами, и предлагает возможности вертикального взлета и посадки (VTOL), обеспечивая при этом дистанционную функцию подзарядки в полевых условиях. Это означает, что вместо возвращения на базу, беспилотные летательные аппараты вылетают на местную станцию и заряжаются в специально спроектированном куполе, который также обеспечивает защиту от плохой погоды и краж.



Сейчас SkyOne может преодолевать расстояние в 105 км/ч. Глава стартапа утверждает, что уже в ближайшее время скорость дрона будет увеличена до 150 км/ч.


Kuang-Chi - многомиллиардный технологический конгломерат с Шэньчжэня, специализирующийся на инвестировании в аэрокосмические технологии. В 2016 году группа заявила, что выделяет $300 млн на инвестиции в израильские и другие мировые технологии, а в январе китайская фирма заявила, что намерена активизировать свою деятельность в Израиле.


Наличие Kuang-Chi в качестве стратегического партнера поможет SkyX развивать свои рынки и развивать свою продукцию, сказал Диди Хорн, основатель SkyX и бывший израильский летчик-истребитель.


«SkyX разработал инновационные технологии, и мы без колебаний предоставили нашу полную поддержку этому захватывающему проекту», - сказал Руопенг Лю, председатель Kuang-Chi. «SkyX - это именно тот тип компании, в котором мы в Kuang-Chi надеемся инвестировать - инновационные, разрушительные, дальновидные и коммерчески привлекательные. Это проект, с которым мы очень заинтересованы, и мы рады быть частью путешествия SkyX».

Перевод специально для mmgp.ru
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