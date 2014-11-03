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Как три ведущие характеристики криптовалют корректируют их жизнеспособность?

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Криптовалюты. Обсуждение теоретических вопросов.
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Как три ведущие характеристики криптовалют корректируют их жизнеспособность?
Когда начинаешь работать с каким-нибудь инструментом, всегда следует его изучать доскональнейшим образом, чтобы не потерять своих вложений, а всегда оставаться с профитом. В связи с этим новую статью решила посвятить трем ведущим характеристикам криптовалютных пар, проливающих свет на многие аспекты. Именно от них зависит потребительский спрос и существование цифровых денег.




1. Чем старее криптовалюта, тем реже она должна встречаться на торговых площадках.

Все созданные на сегодняшний день криптовалюты существуют на рынке до тех пор, пока стартап идея свежа. И потребительский спрос здесь играет лишь косвенную роль. С открытием многочисленного количества криптовалютных торговых площадок неотвратимо возникает опасность нехватки ликвидности. Тогда потребительского спроса будет недостаточно для поддержания цифровой валюты без параллельно действующих гарантийных схем и комплексных многосторонних расчетов.

Этот момент нагляднейшим образом прослеживается в ситуации, когда криптовалютная биржа «Vircurex» на территории КНР тормознула вывод лайткойнов с биткойнами в период активных хакерских атак. В местных новостях администрация торговой площадки призывала соблюдать спокойствие и терпение, только легче инвесторам с трейдерами от этого не стало. Сразу же развивается страх, а паника подталкивает при первой же возможности полностью забрать депозит с площадки и раскидать его по другим криптобиржам.

Долгосрочное перспективное будущее криптовалюты сегодня сильно зависит от дельной стартап-идеи и количества бирж, на которых она добавлена. Одно дело, когда цифровой вид денег доступен в продаже в малых количествах, тогда трейдеры не торопятся ее быстро продать. Потребительский спрос поднимается, и это сразу же сказывается на ее курсе.

Но как бы не был высок пользовательский спрос на то же самый Биткоин, его курсу ничего не помешало резко снизиться, когда налоговая с властью им активно заинтересовалась. А стоило только юридическому статусу Bitcoin стабилизироваться, как его курс сразу же пошел вверх.

2. Криптовалютам опасна не инфляция, а низкая покупательская способность.

Стоит напомнить, что цифровые деньги были разработаны как практичное техническое средство осуществления платежей. С целью получения солидной суммы прибыли, многие криптовалютные разработчики придумывают такие стартапы, чтобы ими сразу заинтересовались в тематической сфере, но при этом общая масса пользователей узнала о новом альткоине как можно позже. Это позволяет ведущее количество монет еще на старте достаточно выгодно продать.

Обзор криптовалют на сегодня позволяет сделать соответствующие выводы. Хотя интернет дарит много лестных преимуществ, потребительские возможности все равно ограничены. И в период кризисов не сама инфляция фиатов пагубно отражается на курсе цифровых денег, как резкое снижение покупательских способностей. Поэтому тотальная раздача альткоинов на старте проекта чревата низкой доходностью в будущем.

Достаточно вспомнить, как сообщество альткоина «Auroracoin» бесплатно раздало в Исландии монеты 6% населения. И в первые сутки после этого цена форка обвалилась на 40%! Собственники были в убытке.

3. Без наличия системы возмещения издержек ни одна криптовалюта на рынке долго не продержится!

Прогноз криптовалют на сегодня такой. Кто из создателей цифровых денег не только хорошо над стартапом поработал, но также и продумал систему возмещения вложений, тот будет на коне. При чем не стоит заниматься плагиатом и копировать чужие планы. Возврат вложений можно осуществлять самыми непредсказуемыми методами. Так тот же самый создатель Биткоина получает компенсацию за существующие монеты путем выпуска новых. До тех пор, пока последняя монета из первой партии не будет найдена, выпуск новых биточков будет выгоден. Потом придется поднимать комиссию за транзакции или другие методы получения прибыли внедрять.

Обзор криптовалют на сегодня рассказывает нам, что часть стартаповцев пытается организовывать на старте сбор благотворительных пожертвований под эгидой поддержки любимого альткоина. Собранными суммами создатели планируют перекрывать издержки функционирования монет. Но когда их количество вырастет, то все расходы благотворительными платежами не перекроешь, если сама стартап-идея параллельно никакой другой пользы потребителю не приносит.

В завершение

Не стоимость криптовалют на сегодня должна в первую очередь привлекать инвестора, а ее коммерческий потенциал. Даже если очередной альткоин числится в ТОПе, поинтересуйтесь его предысторией и стартовой раздачей монет. Также стоит опасаться добавления тех видов цифровых денег в свой портфель, которые успели попасть на большое количество площадок криптобирж. Всегда собирайте достаточное количество информации о криптовалютах сегодня, чтобы завтра не жалеть о вложениях.


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Автор: Александра 81
Авторские права на статью принадлежат mmgp.ru


А какие еще, по вашему мнению, факторы влияют на жизнеспособность выпущенных криптовалют?
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