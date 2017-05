HYIPs-Analysis Топ Мастер

Xativia LTD - xativialtd.biz Тему создаю только из-за настоятельной просьбы админа.



Я не админ или владелец проекта. Данная тема носит исключительно ознакомительный характер.







Старт проекта: 20 мая 2017



Описание(перевод Google):

Компания Xativia LTD была основана в Великобритании группой опытных трейдеров на рынках криптовалюты и иностранной валюты. Мы начали эту организацию с целью помочь стандартным людям извлечь выгоду из этого в значительной степени высокодоходного рынка без риска потерь, связанных с торговлей самостоятельно.



Планы:

Код: 104% - 120% через 1 день План 1 $10.00 - $250.00 104.00 План 2 $251.00 - $500.00 105.00 План 3 $501.00 - $1000.00 106.00 План 4 $1001.00 - $2500.00 107.00 План 5 $2501.00 - $5000.00 113.00 План 6 $5001.00 - $20000.00 120.00 116% - 160% через 3 дня План 1 $10.00 - $250.00 116.00 План 2 $251.00 - $500.00 120.00 План 3 $501.00 - $1000.00 126.00 План 4 $1001.00 - $2500.00 133.00 План 5 $2501.00 - $5000.00 145.00 План 6 $5001.00 - $20000.00 160.00 135% - 230% через 6 дней План 1 $10.00 - $250.00 135.00 План 2 $251.00 - $500.00 140.00 План 3 $501.00 - $1000.00 145.00 План 4 $1001.00 - $2500.00 160.00 План 5 $2501.00 - $5000.00 190.00 План 6 $5001.00 - $20000.00 230.00 160% - 600% через 10 дней План 1 $10.00 - $250.00 160.00 План 2 $251.00 - $500.00 190.00 План 3 $501.00 - $1000.00 300.00 План 4 $1001.00 - $2500.00 390.00 План 5 $2501.00 - $5000.00 500.00 План 6 $5001.00 - $20000.00 600.00 260% - 1100% через 15 дней План 1 $10.00 - $250.00 260.00 План 2 $251.00 - $500.00 320.00 План 3 $501.00 - $1000.00 380.00 План 4 $1001.00 - $2500.00 540.00 План 5 $2501.00 - $5000.00 800.00 План 6 $5001.00 - $20000.00 1100.00 370% - 1600% через 20 дней План 1 $10.00 - $250.00 370.00 План 2 $251.00 - $500.00 475.00 План 3 $501.00 - $1000.00 580.00 План 4 $1001.00 - $2500.00 850.00 План 5 $2501.00 - $5000.00 1300.00 План 6 $5001.00 - $20000.00 1600.00 Exclusive I 210% через 7 дней План 1 $1000.00 - $10000.00 210.00 Exclusive II 325% через 10 дней План 1 $2000.00 - $10000.00 325.00 Английский.



Денежные системы: PM, BTC, Payeer, Advcash.



Минимальный вклад: $10

Максимальный вклад: $20000

Максимальное время на изъятие: 24 часов

Реферальная программа: 4%



Скрипт: Лицензионный GoldCoders:

Цитата: Check GoldCoders' HYIP Manager License

xativialtd.biz - Licensed GeniusGuard.

Выделенный IP: 185.186.52.81 is hosted on a dedicated server.



PM счет:

U14430854 (Xativia LTD)

Account type: Verified,

0 Trust Score point(s)



Информация о SSL Сертификате:

Производитель: COMODO RSA Domain Validation Secure Server CA

Срок действия: 13/May/2017 - 14/May/2018

xativialtd.biz resolves to 185.186.52.81

Серийный номер: 3A39373EB1EFF91DEB1441CA2C28FB9C



Whois:

Код: Domain Name: XATIVIALTD.BIZ Domain ID: D75557359-BIZ Sponsoring Registrar: NAMECHEAP, INC. Sponsoring Registrar IANA ID: 1068 Name Server: NS2.EASY-GEO-DNS.COM Name Server: NS1.EASY-GEO-DNS.COM Name Server: NS3.EASY-GEO-DNS.COM Name Server: NS4.EASY-GEO-DNS.COM Created by Registrar: NAMECHEAP, INC. Domain Registration Date: Sat May 13 19:26:55 GMT 2017 Domain Expiration Date: Sat May 12 23:59:59 GMT 2018 IP Address 185.186.52.81 is hosted on a dedicated server IP Location United Kingdom - England - Hoxton - Genius Security Ltd ASN United Kingdom AS206397 GENIUS-SECURITY-LTD, NL (registered Jan 27, 2017)

Мой вклад(листинг):

Date : 05/21/2017 19:01

From/To Account : U1028268 -> U14430854

Amount : 100

Currency : USD

Batch : 176743541

Memo: Shopping Cart Payment. Deposit to xativialtd.biz User analysis.



