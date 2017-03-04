Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Atlantic global & Questra world

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Старый Сегодня, 22:24
#1
Интересующийся
 
Регистрация: 04.03.2017
Сообщений: 6
Благодарностей: 0
УГ: 0
КП: 0.000
Atlantic global & Questra world
всем салам ! есть хорошая возможность заработать нормальные деньги без всякой головной боли
(Questra world & Atlantic Global) вот здесь на данный момент я зарабатываю с выше 100000 тг не миллионы но оно того стоит, это просто дополнительный доход по мима зп, платят каждую неделю без задержек и не надо ничего толкать и фигней страдать. Серьезные инвесторы капусту рубят страшно в этой кампаний, ну а если ты такой скептик и консерватор и есть сомнения прошу просто не начинайте даже интересоваться этой кампанией! Толковые и так поймут, где и как капусту рубить
скайп ayatmakumov
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 23:26
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