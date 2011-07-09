Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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ProfPay.biz - ProfPay

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Обсуждение таких проектов, как кассы взаимопомощи, удвоители, матрицы, пирамиды, псевдоигры и других подобных, для заработка в которых необходимо привлекать новых участников и которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством).
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Старый Сегодня, 22:23
#1
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 20.11.2014
Сообщений: 1,450
Благодарностей: 2,358
УГ: 3
КП: 0.000
ProfPay.biz - ProfPay
Старт 22/05/2017
Я не админ и вообще не знаю его.

языки: EN / RU


Цитата:
Prof Pay – это инвестиционный проект, который позволит Вам зарабатывать от 1% за 24 часа. При этом не нужно прикладывать каких-либо усилий, кого-то дополнительно привлекать в систему, разбираться в тонкостях торговли на финансовых рынках. Все что нужно - это зарегистрироваться и сделать вклад, всё остальное мы сделаем за Вас. ProfPay - это команда профессиональных трейдеров с многолетним опытом работы на финансовом рынке. Мы инвестируем часть полученных от Вас средств в высокодоходные бинарные опционы, тем самым и обеспечиваем Вам высокие проценты от вклада. Благодаря профессионализму наших трейдеров мы добились минимизации рисков и получения стабильного дохода. Инвестируйте в ProfPay сегодня и уже через завтра получите собственную прибыль. Позвольте себе больше!
ПЛАНЫ:
Цитата:
1% - 10$ FOR 24 HOURS
Цитата:
● Принимает: Perfect Money, Payeer, Bitcoin, Advanced cash, YandexMoney.
● Минимальный депозит: $10-$будет расти
● Минимальная вывод: 0.10$
● Реф. программа: 5%
● Выплаты: ручные (до 24 часов)
WHOIS:
Цитата:
Dates Created on 2017-05-16 - Expires on 2018-05-15
IP Address 186.2.161.165 - 6 other sites hosted on this server
IP Location Ecuador - Guayas - Guayaquil - Ddos-guard Ecuador
Name Server: NS1.DDOS-GUARD.NET


Вся информация взята из сайта проекта.
Тема создана в ознакомительных целях и не призывает к каким-либо действиям.
Вся ответственность за сохранность ваших денег лежит только на вас.


МОЙ ДЕПОЗИТ:

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leoo на форуме  
Старый Сегодня, 23:04
#2
Любитель
 
Пол: Мужской
Регистрация: 26.01.2016
Сообщений: 283
Благодарностей: 30
УГ: 0
КП: 0.000
Re: ProfPay.biz - ProfPay
Депозит:
22.05.17 20:13 Transfer
Sent Payment: 10.00 USD
to account U14526227 from U7
Batch: 176864609.
Memo: Shopping Cart Payment. Invoice 995, minskiy
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minskiy на форуме  
Старый Сегодня, 23:13
#3
Топ Мастер
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Адрес: Дикий Запад. Сибири)
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 09.07.2011
Сообщений: 19,452
Благодарностей: 11,140
УГ: 44
КП: 0.055
подарки
Re: ProfPay.biz - ProfPay
Цитата:
Сообщение от leoo Посмотреть сообщение
Name Server: NS1.DDOS-GUARD.NET
а также лиц.Н-скрипт и ссл на год - админ не врет на сайте кош тоже чист и не засвечен
Цитата:
U14526227 (ProfPay.biz)
Тип Аккаунта: Верифицирован, Trust Score рейтинг: 0 пунктов.
мониторчик бы с рефочкой не помешал - а, админ?

добавлено через 8 минут
Цитата:
ProfPay - это команда профессиональных трейдеров с многолетним опытом работы на финансовом рынке. Мы инвестируем часть полученных от Вас средств в высокодоходные бинарные опционы, тем самым и обеспечиваем Вам высокие проценты от вклада. Благодаря профессионализму наших трейдеров мы добились
и прочее бла-бла-бла ТС, так а чего не в фастах - легенда ж есть?
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Последний раз редактировалось kodyaich; Сегодня в 23:22. Причина: Добавлено сообщение
kodyaich на форуме  
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leoo (Сегодня)
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 23:25
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