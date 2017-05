leoo Профессионал

ProfPay.biz - ProfPay Старт 22/05/2017

Я не админ и вообще не знаю его.



языки: EN / RU



ОПИСАНИЕ:

Цитата: Prof Pay – это инвестиционный проект, который позволит Вам зарабатывать от 1% за 24 часа. При этом не нужно прикладывать каких-либо усилий, кого-то дополнительно привлекать в систему, разбираться в тонкостях торговли на финансовых рынках. Все что нужно - это зарегистрироваться и сделать вклад, всё остальное мы сделаем за Вас. ProfPay - это команда профессиональных трейдеров с многолетним опытом работы на финансовом рынке. Мы инвестируем часть полученных от Вас средств в высокодоходные бинарные опционы, тем самым и обеспечиваем Вам высокие проценты от вклада. Благодаря профессионализму наших трейдеров мы добились минимизации рисков и получения стабильного дохода. Инвестируйте в ProfPay сегодня и уже через завтра получите собственную прибыль. Позвольте себе больше! ПЛАНЫ:

Цитата: 1% - 10$ FOR 24 HOURS Цитата: ● Принимает: Perfect Money, Payeer, Bitcoin, Advanced cash, YandexMoney.

● Минимальный депозит: $10-$будет расти

● Минимальная вывод: 0.10$

● Реф. программа: 5%

● Выплаты: ручные (до 24 часов) WHOIS: Цитата: Dates Created on 2017-05-16 - Expires on 2018-05-15

IP Address 186.2.161.165 - 6 other sites hosted on this server

IP Location Ecuador - Guayas - Guayaquil - Ddos-guard Ecuador

Name Server: NS1.DDOS-GUARD.NET

ОЗНАКОМИТСЯ С ПРОЕКТОМ

Вся информация взята из сайта проекта.

Тема создана в ознакомительных целях и не призывает к каким-либо действиям.

Вся ответственность за сохранность ваших денег лежит только на вас.



МОЙ ДЕПОЗИТ:





