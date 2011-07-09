ProfPay.biz - ProfPay

Обсуждение таких проектов, как кассы взаимопомощи, удвоители, матрицы, пирамиды, псевдоигры и других подобных, для заработка в которых необходимо привлекать новых участников и которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством).
Prof Pay – это инвестиционный проект, который позволит Вам зарабатывать от 1% за 24 часа. При этом не нужно прикладывать каких-либо усилий, кого-то дополнительно привлекать в систему, разбираться в тонкостях торговли на финансовых рынках. Все что нужно - это зарегистрироваться и сделать вклад, всё остальное мы сделаем за Вас. ProfPay - это команда профессиональных трейдеров с многолетним опытом работы на финансовом рынке. Мы инвестируем часть полученных от Вас средств в высокодоходные бинарные опционы, тем самым и обеспечиваем Вам высокие проценты от вклада. Благодаря профессионализму наших трейдеров мы добились минимизации рисков и получения стабильного дохода. Инвестируйте в ProfPay сегодня и уже через завтра получите собственную прибыль. Позвольте себе больше!
Dates Created on 2017-05-16 - Expires on 2018-05-15
IP Address 186.2.161.165 - 6 other sites hosted on this server
IP Location Ecuador - Guayas - Guayaquil - Ddos-guard Ecuador
Name Server: NS1.DDOS-GUARD.NET
а также лиц.Н-скрипт и ссл на год - админ не врет на сайте кош тоже чист и не засвечен
Цитата:
U14526227 (ProfPay.biz)
Тип Аккаунта: Верифицирован, Trust Score рейтинг: 0 пунктов.
мониторчик бы с рефочкой не помешал - а, админ?
добавлено через 8 минут
Цитата:
ProfPay - это команда профессиональных трейдеров с многолетним опытом работы на финансовом рынке. Мы инвестируем часть полученных от Вас средств в высокодоходные бинарные опционы, тем самым и обеспечиваем Вам высокие проценты от вклада. Благодаря профессионализму наших трейдеров мы добились
и прочее бла-бла-бла ТС, так а чего не в фастах - легенда ж есть?