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Австрийский монетный двор выпускает монету, посвященную Зигмунду Фрейду

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Австрийский монетный двор выпускает монету, посвященную Зигмунду Фрейду

Известный тем, что выпускает небольшие серии золотых монет отличного качества, Австрийский монетный двор намерен представить новый набор из трех монет весом в четверть унции каждая, чтобы заполнить пробел после успешной серии из пяти монет, посвященной Климту и его женщинам. Новая серия называется "Венские Школы Психотерапии" и каждая из трех монет посвящена одному из типов психотерапии, которые появились в Австро-Венгерской империи в период ее расцвета - конца 19-го и начала 20 веков. Монеты будут выходить из расчета одна в год.

Первая монета посвящена наиболее известному человеку в области психотерапии - Зигмунду Фрейду. На аверсе монеты изображен его портрет, основанный на фотографии, сделанной в 1926 году Фердинандом Шмутцером, окруженный надписями с информацией об эмитенте (REPUBLIK OSTERREICH), номинале (50 EURO) и датой (2017). Отличная композиция, которая включает в себя детализированное и аккуратное изображение Фрейда, несомненно придется по вкусу нумизматам.




Обратная сторона монеты иллюстрирует аспект фундаментального принципа работы Фрейда - влечение к удовольствию. Эта сторона лишена каких-либо надписей, оставляя на первом плане художественную композицию. Дизайн монеты выполнен Хельмутом Андекслингером и Гербертом Ванером, с которыми Австрийский монетный двор сотрудничает на постоянной основе.


Каждая монета отчеканена из 1/4 унции золота 986-й пробы и имеет номинал 50 евро, она упаковывается в небольшую красную коробочку, а также есть возможность приобрести коллекционную коробку для всех трех монет. Тираж ограничен 20 000 экземплярами и монета уже доступна как на сайте Австрийского монетного двора, так и на сайте Minted-UK. Ее стоимость составляет около 550 долларов США. На следующих монетах будут изображены Альфред Адлер и Виктор Франкл.


Все рожденные в еврейских семьях в Австро-Венгерской империи Зигмунд Фрейд, Альфред Адлер и Виктор Франкл были основателями трех различных венских школ психотерапии - научной дисциплины, созданной в столице Австрии в 20 веке. Фрейд (1856-1939) был отцом психоанализа, Адлер (1870-1937) основал индивидуальную психологию, а Франкль (1905-1997) был основателем логотерапии.

Номинал монеты: 50 евро
Металл: золото 986-й пробы
Вес: 7,89 грамма
Диаметр: 22 мм
Качество: пруф
Тираж: 20 000 экземпляров.

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Старый Сегодня, 23:17
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Регистрация: 02.08.2012
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Re: Австрийский монетный двор выпускает монету, посвященную Зигмунду Фрейду
Цитата:
Сообщение от inik1080 Посмотреть сообщение
Австрийский монетный двор выпускает монету, посвященную Зигмунду Фрейду
Ожидал увидеть что-то более вызывающее)
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Метки
монеты, нумизматика
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