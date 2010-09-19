Shipamax привлек $2,5 млн для своей облачной платформы для индустрии судоходства

Лондонский стартап Shipamax – недавний выпускник известного акселератора Кремниевой долины Y Combinator, привлек $2,5 млн. инвестиций в посевном раунде финансирования. Полученные средства стартап планирует использовать для продолжения развития своей облачной программной платформы для судоходной отрасли и маркетинговых целей. Текущий раунд возглавила венчурная компания Cherubic Ventures, с участием AME Cloud и FF Angel.
Компания Shipamax, основанная в 2016 году Дженной Браун и Фабианом Блайхером, стремится внедрить в индустрию судоходства современные цифровые технологии, в частности освободить клиентов, брокеров и владельцев судов от обработки огромных объемов информации в виде электронной почты, мессенджеров и электронных таблиц Excel, используемых ими в качестве административных инструментов для бронирования и составления расписания движения своих судов.
Проблема заключается не только в том, что много перевозок в одну сторону осуществляются вхолостую, но также и в том, что весь обмен данными при этом является неструктурированным и поэтому очень трудоемким для дальнейшей обработки и не очень масштабируемым. Сегодня эта проблема стала еще более заметной, потому что судовладельцы и брокеры ежедневно получают свыше 5000 писем, сообщила Браун.
В одном из представленных примеров было показано, что информация в электронной почте выглядела как множество полей, взятых из базы данных, но размещенных в произвольной форме и без соблюдения стандартной отраслевой схемы. Это все выглядело очень беспорядочным и архаичным.
Облачная программная платформа Shipamax предназначена не только для обработки всех коммуникаций между клиентами, брокерами и операторами (другими словами, внутренних и внешних коммуникаций), но и позволяет объединить весь процесс обмена данными в единой форме, чтобы данная процедура был максимально эффективной и хорошо масштабируемой.
Это большая проблема, когда целая индустрия судоходства борется с постоянным падением цен на грузоперевозки, снизившимися на 90 процентов начиная с 2008 года, и где каждое последующее снижение нужно дополнительно тщательно просчитывать на общую эффективность.
”Сегодня судоходство влияет на всю мировую экономику – зерно, которое мы едим; сталь, которую мы создаем; и топливо, которое мы потребляем – все это перевозится в огромных объемах. Несмотря на многие промышленные риски, после финансового кризиса спрос на подобный вид грузоперевозок увеличился на 40 процентов. Мы помогаем данной индустрии идти в ногу со стремительным темпами изменений, происходящих благодаря повсеместному внедрению новых технологий“, – заявила Браун.
Перевод специально для форума MMGP.ru
https://techcrunch.com/2017/05/22/shipamax-raises-2-5m/
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