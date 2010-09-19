Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Куплю души по 5 поинтов за штуку. Чичиков.
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 411,384 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Shipamax привлек $2,5 млн для своей облачной платформы для индустрии судоходства

Вход через:  
Все разделы прочитаны
При поддержке
Мониторинг обменников - найти лучший курс обмена
Важная информация
Кто станет "Бизнес-леди MMGP-2017" ($2295)? - Не пропусти онлайн-награждение участниц!
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 21:54
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 21:26
#1
Мастер
 
Пол: Женский
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 19.09.2010
Сообщений: 2,897
Благодарностей: 803
УГ: 1
КП: 0.171
подарки
Shipamax привлек $2,5 млн для своей облачной платформы для индустрии судоходства


Лондонский стартап Shipamax – недавний выпускник известного акселератора Кремниевой долины Y Combinator, привлек $2,5 млн. инвестиций в посевном раунде финансирования. Полученные средства стартап планирует использовать для продолжения развития своей облачной программной платформы для судоходной отрасли и маркетинговых целей. Текущий раунд возглавила венчурная компания Cherubic Ventures, с участием AME Cloud и FF Angel.

Компания Shipamax, основанная в 2016 году Дженной Браун и Фабианом Блайхером, стремится внедрить в индустрию судоходства современные цифровые технологии, в частности освободить клиентов, брокеров и владельцев судов от обработки огромных объемов информации в виде электронной почты, мессенджеров и электронных таблиц Excel, используемых ими в качестве административных инструментов для бронирования и составления расписания движения своих судов.



Проблема заключается не только в том, что много перевозок в одну сторону осуществляются вхолостую, но также и в том, что весь обмен данными при этом является неструктурированным и поэтому очень трудоемким для дальнейшей обработки и не очень масштабируемым. Сегодня эта проблема стала еще более заметной, потому что судовладельцы и брокеры ежедневно получают свыше 5000 писем, сообщила Браун.

В одном из представленных примеров было показано, что информация в электронной почте выглядела как множество полей, взятых из базы данных, но размещенных в произвольной форме и без соблюдения стандартной отраслевой схемы. Это все выглядело очень беспорядочным и архаичным.

Облачная программная платформа Shipamax предназначена не только для обработки всех коммуникаций между клиентами, брокерами и операторами (другими словами, внутренних и внешних коммуникаций), но и позволяет объединить весь процесс обмена данными в единой форме, чтобы данная процедура был максимально эффективной и хорошо масштабируемой.



Это большая проблема, когда целая индустрия судоходства борется с постоянным падением цен на грузоперевозки, снизившимися на 90 процентов начиная с 2008 года, и где каждое последующее снижение нужно дополнительно тщательно просчитывать на общую эффективность.

”Сегодня судоходство влияет на всю мировую экономику – зерно, которое мы едим; сталь, которую мы создаем; и топливо, которое мы потребляем – все это перевозится в огромных объемах. Несмотря на многие промышленные риски, после финансового кризиса спрос на подобный вид грузоперевозок увеличился на 40 процентов. Мы помогаем данной индустрии идти в ногу со стремительным темпами изменений, происходящих благодаря повсеместному внедрению новых технологий“, – заявила Браун.

Перевод специально для форума MMGP.ru

https://techcrunch.com/2017/05/22/shipamax-raises-2-5m/

https://text.ru/antiplagiat/59231882848c2
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег
CashToday на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 21:54
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Стартап CloudCheckr привлек $50 млн для корпоративной облачной платформы Alcest Новости в мире финансов и инвестиций 0 20.03.2017 18:28
Стартап InterCloud привлек € 10 млн для своего уникальной облачной платформы Alcest Новости в мире финансов и инвестиций 0 18.03.2017 22:09
Стартап Endor привлёк $5 млн для своей облачной исследовательской PaaS-платформы Alcest Новости в мире финансов и инвестиций 0 09.03.2017 10:32
Стартап Summus Render привлек €1,6 для своей облачной платформы по 3D-рендерингу Alcest Новости в мире финансов и инвестиций 1 20.02.2017 09:52
Стартап Komprise привлек $12 млн для своей облачной платформы по управлению данными Alcest Новости в мире финансов и инвестиций 0 14.02.2017 19:01

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар ancifer
eToro - etoro.com
От ancifer в разделе «Каталог Брокеров на Форекс»
Аватара нет
Шри-Ланка
От Aleksandr79 в разделе «Other countries»
Аватара нет
1x24hours - 1x24hours.com
От Xetang в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
Главный нарколог Минздрава насчитал в России полтора миллиона наркоманов
От Screb в разделе «Непознанное»
Аватара нет
Референдум в Швейцарии: получать деньги, не работая, показалось населению чрезмерным
От interes90 в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватара нет
Российские банки наращивают карточное кредитование
От Oziris в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
.     
Пользователей
411,384
Тем
470,668
Сообщений
11,640,335

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube