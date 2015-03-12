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Сингапур в прошлом году стал самым крупным инвестором для России

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Сингапур в прошлом году стал самым крупным инвестором для России


Больше всего инвестиций из за граница в Россию за 2016 год поступило из Сингапура

За прошлый год в российскую экономику из за границы поступило около 33 миллиардов долларов инвестиций. Более половины этой суммы инвестировали представители Сингапура, суммарные бюджет перечислений составил около 16,3 миллиарда долларов. Данные о зарубежных инвестициях представлены в отчете Центрального банка РФ. Стоит отметить, что практически вся сумма поступила в конце года, в последнем квартале Сингапур в качестве инвестиций перечислил в Россию 15,1 миллиард долларов.

По сравнению с полным 2015 годом сумма инвестиционного капитала выросла в 88 раз. Сильно повлияла на ситуацию компания из Сингапура QHG Shares Pte. Ltd которая приобрела ценные бумаги "Роснефти". Суммарно инвесторы из Сингапура купили почти 20 процентов акций "Роснефти" на сумму более 10 миллиардов долларов.

Далее после лидера инвестиций в РФ идет Багамские острова с суммой вложений почти 6 миллиардов долларов. Замыкает тройку лидеров еще одна офшорная страна с инвестициями в 2,4 миллиарда, ею на этот раз стали Бермудские острова.

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Метки
инвестиции, россия
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