|
Объем средств населения в банках сократился за 1 квартал 2017 года на 232 млрд. руб.
Согласно заявлению Агентства по страхованию вкладов объем средств населения в банках за 1 квартал 2017 года уменьшился на 232 миллиарда рублей. Сейчас все население Российской Федерации держит на счетах в банках 23968 миллиардов рублей.
Происходит постоянное уменьшение средств населения на счетах в банках. Люди предпочитают выводить деньги и не хранить их на депозитах. В 1 квартале 2016 года объем всех вкладов населения упал по сравнению с аналогичным периодом 2015 года на 700 миллиардов рублей. В процентном соотношение в 1 квартале 2016 года люди держали на счетах в банках на 3% меньше, чем в первом квартале 2015 года, а 1 квартале 2017 года, общий объем всех депозитов населения еще сократился на 1% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.
Люди четко и стабильно продолжают выводить свои деньги с банков. Также, начиная с 2013 года активно прослеживается другая тенденция, люди выводят деньги с небольших банков и предпочитают хранить деньги только в самых крупных и по мнению населения надежных банков. Так доля вкладов населения в тридцатке самых крупных банков России увеличилась с 85.2% до 85.6%.
Возможно, напуганные большим количеством проблемных банков, люди предпочитают хранить деньги только в крупнейших банках страны. Всего за 2016 год было отозвано лицензий у 97 банков и эта тенденция продолжается и в 2017 году. Регулярно ЦБ РФ отзывает лицензии у банков. Часто отзыв лицензий как раз связан с тем, что банки не могут выполнить свои обязательства перед вкладчиками и не в состоянии вернуть вкладчикам их депозиты.
Самый большой рост среди вкладов намечался в размере от 700 тысяч рублей до 1.4 миллиона рублей. Количество таких вкладов выросло на 2.4% по сумме и на 2.3% по количеству счетов. При этом вклады от 100 тысяч рублей до 700 тысяч рублей выросли только на 0.4%.
Сократилось общая сумма вкладов от 1.4 миллиона рублей на 1.7%, при этом их количество увеличилось на 3.8%.
Вклады до 100 тысяч рублей сократились по сумме на 8.9%. Скорее всего у людей просто не хватает средств на жизнь и они снимают деньги до последнего.
Средний момент вкладов составляет 163 тысячи рублей. При этом в Агентстве по страхованию вкладов застраховано 68% всех вкладов (у остальных вкладов сумма выше страхового минимума).
Специально для mmgp.ru