EcoIntense привлек €22 млн для дальнейшего развития своего продукта - EcoWebDesk

Берлинский стартап EcoIntense привлек €22 млн для международного роста компании и дальнейшего развития своего продукта - EcoWebDesk. Инвесторами выступили One Peak Partners и Morgan Stanley Expansion Capital.





EcoIntense предоставляет программное обеспечение по управлению окружающей средой для компаний, стремящихся уменьшить свой экологический след. Компания разработала платформу на базе SaaS EcoWebDesk, которая позволяет предприятиям управлять всеми процессами и задачами, связанными с охраной труда, окружающей средой и техникой безопасности (ОТОСБ), а также отвечать требованиям соблюдения законодательства.





Обладая обширным портфелем интегрированных специализированных модулей и функциональных возможностей, интуитивные программные решения от компании поистине уникальны и масштабируемы как для крупных транснациональных корпораций, так и для средних предприятий. Список компаний, которые используют ПО от EcoIntense -





Предыдущие инвесторы из начального раунда финансирования BBAF Business Angels Fondsgesellschaft и Wecken & Cie продали свои акции. Сделка - «один из наших лучших выходов за последние годы», - сказал Фрэнк Хельцл из Wecken & Cie. High-Tech Gründerfonds (HTGF) все еще поддерживает долю в компании. Напомним, в начальном раунде, который проходил в феврале 2008 года, компания привлекла $909 000.



«Появление этих авторитетных инвесторов еще раз подтверждает успех, достигнутый компанией за последние годы», - сказал Маркус Крессман из HTFG.



Morgan Stanley Expansion Capital будет поддерживать расширение компании на новых рынках, сказал Роберт Бассман, генеральный директор фирмы.



«Мы уже давно знаем команды One Peak и Morgan Stanley Expansion Capital и совместно определили параметры транзакции. Вот почему мы сейчас рады вступить в следующие шаги нашего путешествия вместе », - сказал Маркус Беккер, генеральный директор EcoIntense.



В настоящее время EcoIntense насчитывает более 90 сотрудников в штаб-квартире в Берлине и имеет дополнительные офисы в немецких землях Бавария и Нижняя Саксония, а также в Австрии и Соединенных Штатах.





