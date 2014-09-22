Monaco VISA Black: выпущена карта с биткоинами на счету

Сообщается, что швейцарская компания Monaco Technology GmbH буквально на днях заявила, что выпускает на рынок карту Monaco Visa Black и мобильное приложение. Темой выпуска карты для криптовалют команда этого проекта занималась почти год и об этих разработках ранее в печати никогда не сообщалось.
Выпускаемая на рынок карта будет использоваться для биткоинов, эфириума и прочих цифровых активов (токенов) стандарта ECR20. Держатель карты сможет расходовать и осуществлять перевод своих средств во все страны мира, в которых работает МПС Виза. Кстати, данные переводы должны быть выгодны картовладельцу, поскольку будут использоваться выгодные межбанковские валютные курсы, что даст владельцу карту экономию в размере 30-40 Евро с каждых потраченных им 500 Евро.
Владельцы компании Monaco Technology GmbH заверили журналистов, что подобная карта будет нужна каждому человеку, который уже завёл себе кошелёк с биткоинами или эфиром.
Карту можно будет использовать совместно с мобильным приложением Монако и использование 'этого приложение даст пользователю на настоящий момент следующие преимущества:
1). Денежные переводы в более чем 120 стран мира в любой из предлагаемых 23 валют. Комиссия за такой перевод не взимается, а также применяются самые выгодные межбанковские обменные ставки валют.
2). Возможность бесплатных денежных переводов между держателями карт Monaco Visa. Срок зачисления средств - моментально.
3). Открытие мобильного счета через смартфон в течение 3 минут.
Кроме того, вместе с выпуском на рынок вышеназванной карты, компания Monaco Technology GmbH объявила о "первичной продаже монет" (ICO) т.е. она начала одновременный сбор финансирования на дальнейшее продвижение этого проекта и как утверждает руководство швейцарской компании, то они собираются создать равные условия для всех участвующих в ICO и без нагнетания лишнего шума и пиара в спокойной обстановке собрать 150 000 эфиров в этот новый проект.
Специально для mmgp.ru
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