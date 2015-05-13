6 стартапов, которые изменили индустрию моды и дизайна

Европа имеет долгую историю моды и дизайна. Внедрение последних технологий в эту сферу, кардинально изменили традиционные отношения между брендами и потребителями. Я отобрал 10 потенциальных стартапов, которые уже потрясли или потрясут всю индустрию моды.
Основанная в 2012 году в Варшаве, Showroom
является лидирующей платформой электронной коммерции, которая позволяет потребителям получать доступ к одежде от независимых дизайнеров. Showroom на сегодняшний день работает с более 500 дизайнерами одежды, а на платформе размещено свыше 25 тысяч продукции.
Mysprezz
, расположенный в Париже, является разработчиком мобильного приложения, который функционирует на погодном информере. Основываясь на погоде, приложение рекомендует какую лучше одежду приобрести. Стартап сотрудничает с Asos, Topshop, Farfetch, Mytheresa, а также с другими брендами одежды.
Основанная в 2013 году Fitle
, разработал приложение виртуальной примерочной, которая позволяет пользователям примерить одежду в онлайн режиме на своем теле. Fitle предлагает свыше 1000 предметов одежды, основываясь на стиле и потребностей пользователя. На сегодняшний день, компания имеет свыше 3 млн пользователей и сотрудничает с более 200 мировыми брендами.
Стартап Thread
, расположенный в Лондоне, разработал платформу, которая дает возможность пообщаться со стилистами и подобрать себе новый образ, просто заполнив анкету и загрузив несколько своих фотографий. Через 24 часа личный стилист подберет самую трендовую одежду последнего сезона. На сегодняшний день, платформа имеет свыше 500 тысяч активных пользователей и за 5 лет работы компания привлекла порядка $ 16.32 млн венчурных инвестиций.
Основанный в 2013 году, Stylect
является разработчиком мобильного приложения, которое позволит женщинам подобрать абсолютно любую обувь, основываясь на специальных предложениях и скидок ближайших магазинов обуви. Стоит также отметить, что стартап закрыл уже более 7 раундов финансирования на общую сумму $ 1.84 млн и нацеленный на новые инвестиции, которые планируются провести осенью 2017 года.
Стартап Chic by Choice
. В 2016 году стал победителем на Europas Startup Conference, единственный своего рода сервис, который дает возможность женщинами покупать дизайнерские платья прямо с подиумов на презентации. Основанная буквально полгода назад, компания уже имеет офисы в Лондоне и Лиссабоне, а также работает с центрами моды в Великобритании, Германии, Франции и Италии.
Специально для MMGP.RU