richmines.com - Richmines

Я не админ и не владелец проекта. Вся информация взята с сайта проекта.
Старт проекта 22.05.2017
Об игре:
Цитата:
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Richmines — это экономическая онлайн игра в которой можно заработать реальные деньги без особых усилий.
Легкий игровой процесс и продуманный игровой маркетинг, акции и конкурсы, опытная администрация, бонусы, игровой чат и многое другое ждет вас в нашей игре.
Это классика жанра — Открытая статистика и ни каких рисовок в игре.
В игре существует один вид рудника, который можно будет улучшить до 5 уровня.
Чем выше уровень - тем больше ваш ежедневный доход.
Вы можете купить не более 30 рудников.
Рудник добывает золото ровно 30 дней, после чего работа на рудниках останавливается, и вам нужно будет его отремонтировать, отремонтировав рудник вновь начнет приносить прибыль.
Ремонт рудника можно произвести как только ХП его опуститься ниже 5%.
Цена ремонта 5% от стоимости рудника, после нажатия на кнопку отремонтировать - рудник мгновенно восстанавливается и начинает приносить прибыль.
Добыча золота происходит раз в 2 часа ( собирать можете в любое удобное для вас время, но не чаще чем через 2 часа после сбора ).
После сбора начисления переводятся сразу на баланс для вывода, в полном объеме.
Таблица дохода
Акции
В игре существуют акции проекта, которые вы можете купить и продать уже через 10 дней.
акций есть курс покупки и курс продажи.
Ежедневный прирост по акциям 1%.
После покупки акций, акции замораживаются на 10 дней, после чего доступны к продаже в любой момент.
Как только акции будут разморожены появится кнопка для продажи акций.
После продажи акций вся сумма потраченная на акции с прибылью переводится на счет для вывода.
Ограничения на покупку акций: не более 50 000 акций.
Приобретать акции могут участники имеющие хотя бы 1 рудник!
РЕФЕРАЛЬНАЯ ПРОГРАММА:
Приглашайте друзей, знакомых в игру, и получайте реферальное вознаграждение на счет для вывода.
В игре предусмотрена 3-х уровневая реферальная программа: 1ур - 10% / 2ур - 4% / 3ур - 2%.
ПЛАТЕЖНЫЕ СИСТЕМЫ:
Payeer, Яндекс Деньги
МОЙ ВКЛАД: