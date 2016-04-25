Mail.Ru Group запускает облачную платформу Infra для конкуренции с Amazon

Новая русская облачная платформа Infra Mail.Ru будет конкурировать с Amazon
К 2020 году рынок облачных платформ в России вырастит практически в два раза. IT-компания Mail.Ru Group из России разработало и осуществляет запуск сервис b2b с виртуальной облачной инфраструктурой Infra. Благодаря новому сервису пользователи смогут экономить место на серверах и оборудовании сети, а значит это будет экономить деньги на зарплатах it-специалистов.
Проект Infra Mail.Ru для работы с компаниями среднего и крупного плана и будет ориентироваться исходя из их интересов. Сервис будет в дальнейшем интегрирован с остальными проектами b2b, а также Hotbox, Icebox и Teambox. Интеграция поможет пользователям в одном месте получать все необходимые услуги.
Благодаря построению именно виртуальной облачной системы Mail.Ru Group значительно сэкономит, так как другие компании на такую разработку затрачивали куда более значительные бюджеты. Новый дата-центр или его аренда так же стоит гораздо дороже. Такая разработка позволяет экономить 20 процентов бюджета по сравнению с сервисом Amazon — Amazon Web Services. Экономия в первую очередь происходит из за оптовых покупок серверов.
Аналитики Mail.Ru Group утверждают, что их сервис будет востребован, а отклик будет мгновенный с высокой скоростью. Планируется, что спрос на облачные услуги в России будет расти ежегодно на 20 процентов.
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Специально для mmgp.ru