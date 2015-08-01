Стартап Vericred привлек $5.5 млн. инвестиций[

E-health стартап Vericred расположенный в Нью-Йорке закрыл финансирование в серии A с суммой $5,5 млн.
Раунд возглавлял Нашвильский фонд FCA Venture Partners при участии прежний и новых инвесторов. В рамках финансирования, со-управляющий партнер FCA Мэтью Кинг присоединился к совету директоров Vericred.
Компания, которая в общей сложности привлекла $10 млн., направит полученное финансирование на расширение команды продаж, ускорения роста продаж и разработку продукта, чтобы расширить свой набор данных и внедрить соответствующие сервисы для обеспечения новых важных функциональных возможностей.
Под руководством Майкла У. Левина Vericred предоставляет API-интерфейсы для создания удобных форм, которые компании заполняют данными для медицинских страховок своих сотрудников. Платформа была запущена в сентябре 2016 года и среди клиентов компании есть таки клиенты, как GetInsured, EaseCentral, Maestro Health, Decisely, Wellthie, Maxwell Health и Robert Wood Johnson Foundation.
mmgp: http://www.finsmes.com/2017/05/veric...a-funding.html
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