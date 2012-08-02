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Amazon планирует открыть в Великобритании магазины без продавцов

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Amazon планирует открыть в Великобритании магазины без продавцов
У компании Amazon есть своя собственная торговая марка под лозунгом «Никаких очередей. Никаких проверок», которую поддержал Офис интеллектуальной собственности Великобритании. Регистрация торговой марки со штаб-квартирой в Сиэтле прошла 11 мая, а информация была опубликована 19 мая.



Впервые новость о магазинах Amazon Go рассказало издательств Bloomberg, рассказав о том, что в ближайшем будущем гигант электронной торговли намерен запустить супермаркет Amazon Go в Великобритании, который будет конкурировать с такими компаниями, как Tesco, Waitrose и Sainsburys. Магазин будет использовать новую технологию, позволяющую пользователям входить в магазин, брать то, что им нужно и уходить. Деньги снимаются с карты, привязанной к профилю в мобильном приложении.



Первый тестовый магазин Amazon Go был запущен в Сиэтле в начале этого года. В магазине используется ряд датчиков и приложение для смартфонов, чтобы следить за перемещением и покупками покупателей. Официальные комментарии по запросу журналистов Amazon не дала.

Перевод специально для mmgp.ru

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