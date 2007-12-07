Владельцы MFX Broker объявлены в розыск

Финансовая полиция Грузии: Игорь Волков и Маргарита Жизневская подозреваются в присвоении $1,5 млн средств вкладчиков
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Владелец брокерской компании Master Services, управляющей брендами MFX Broker (обсуждение компании на форуме
)и MFX Capital, Игорь Волков и сотрудница компании Маргарита (Марго) Жизневская объявлены в розыск правоохранительными органами Грузии по делу о мошенничестве в особо крупных размерах, об этом сообщил сегодня на утреннем брифинге глава пресс-службы Финансовой полиции Грузии. По данным следствия оба подозреваемых на данный момент скрываются за пределами Грузии.
По словам следователей, граждане России, Волков и Жизневская, зарегистрировали в Грузии компанию MFX Broker Georgia, которая, в период с 2014 по 2017 годы, привлекала инвесторов, жителей Грузии, предлагая им инвестиционные программы вкладов, обещая высокопроцентную ежемесячную доходность и полный возврат депозитов, но деньги вкладчикам так и не вернули. Общий объем похищенных у 105 вкладчиков средств оценивается в 1.5 млн долларов.
Суд Грузии заочно приговорил Волкова и Жизневскую к заключению под стражу на время проведения следствия. В итоге оба были объявлены в розыск. Возбуждено уголовное дело по статье «присвоение или растрата, совершенные группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере
», что подразумевает наказание в виде лишения свободы сроком от 7 до 11 лет
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MFX Group — группа компаний, созданная Игорем Волковым в 2008 году. Основные направления деятельности: инвестиционные бизнесы (MFX Broker, MFX Fund, MFX Capital), образовательные проекты, рекламные услуги, строительство, благотворительность.
Источник: ru.forexmagnates.com