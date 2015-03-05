veranika55 Профессионал

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Женщина, которая купила кольцо с бриллиантом за 10£ продает его за £350,000 Мартин Касадо - это легенда в своей сфере в мире технологий. Он изобрел технологию, которая в корне меняет принцип построения компьютерных сетей.



Он создал технологию, когда он был аспирантом в Стэнфорде. Он применил это изобретение, и пригласил двух профессоров, которых ему посоветовали (легенд в своих областях) Ника Маккеона из Стэнфорда, и Скотта Шенкера из Университета Беркли в Калифорнии, и основал стартап в 2012 году. Он назывался Nicira.



"Nicira, ворвался в сетевую индустрию подобно пушечному ядру, расплескав все по пути", сказал о стартапе основатель a16z Марк Андреессен. И это правда.



Компания была создана в 2007 году, но не запускалась. Официальный старт был в начале 2012 года. Пять месяцев спустя, компания была продана VMware за $1,26 млрд. После этого сетевая индустрия уже никогда не была прежней.



После работы с VMware в течение нескольких лет, Касадо ушел от них в начале 2016 года, чтобы присоединиться к a16z. Но самое интересное, что он не думает о себе не как о человеке, который имел ошеломительный успех. Он думает о себе как о человеке, который "хорош в провале".



Так он сказал на собрании выпускников 2017 в своем первом альма-матер, университете Северной Аризоны, где он выступал после получения звания почетного доктора философии 13 мая.



"Когда я стоял на том месте, где вы находитесь, я хотел быть лучшим в мире вычислительной физики," - Касадо признался толпе. - "А сразу после этого, я хотел быть лучшим экспертом в кибер политике. Но вместо этого я пошел в аспирантуру, потому, что я хотел быть лучшим в академическом мире. Всего этого, конечно, не достичь".



"Я выбрал для себя информатику, потому что я провалился как физик, а потом еще понял, что и в микробиологии я не селен. Я сделал много, промахов, как первый в свое время основатель фирмы", - сказал он.



Речь касадо был коротким, сладкий, смешной, и глубокий.



Мартин Касадо Касадо является отцом СДН. Компания VMware



Я слышал, что это потому, что я был в аудитории в тот день, с гордостью наблюдая за моей собственной дочери магистратуры по специальности астрофизика (заметили, как я выскользнула в то самое материнское хвастовство?). А я безумно горжусь своим ребенком, я тоже грызла ногти над тем, что ее степени приведет.



Она не хочет идти в школу град прямо сейчас. И хотя она знает формы математики, которые я даже не подозревали, что за карьера у нее будет? Я не знаю. Так же как и она.



Но речь Касадо измениться мой взгляд на это. Он предложил четыре твердые биты советы для студентов, это хороший совет для любого человека, в любом возрасте:

Номер 1: "вы вряд ли достичь своих целей".



Поскольку никто не может предсказать будущее, в то время как на пути к цели, а лучше цель ", скорее всего, пороть тебя, пока ты смотришь в другую сторону, и ты будешь идиотом, чтобы не следовать ему", - сказал он.



Его совет - "взять часть усилий и работы над проявляя открытость к переменам и возможность", а работать над своими целями.



Если бы он не был открыт для перемен в карьере, он никогда бы не изобрел промышленности меняющихся технологий.

Дело № 2: "Вы собираетесь на провал. Много. Это неизбежно".



Он предполагает, что это действительно "провал", а не "прогресс", который указывает, является ли вы живете в соответствии со своим потенциалом.



Если вам отказывают, вы по-настоящему отжиматься, и "не тянет свою работу, скрывая."



Истинное мастерство, то, "чтобы научиться принимать отказ. Не только охватить провал, вам это хорошо получается, и что я имею в виду вернуться, применить то, чему вы научились, и нажмите сброс."

Номер 3: "никто не знает, что способствует успеху".



Каждый человек уникален, а это значит, что хорошо для других не всегда правильный для вас. Когда дело доходит до советов, слушайте частей, что кольцо относится к вам, и игнорировать остальные.



"Вы собираетесь взять один путь из бесконечного числа возможностей", - сказал Касадо. "И вы собираетесь провести его свой путь".

Номер 4: "Вселенная-это грязное место".



Так что, если есть тайна жизни, счастья, и успеха, то это: "благоприятная возможность скрывается в разгильдяйство. Если вы держите слишком трудно конкретных идей о том, где вы хотите пойти, или какой ландшафт будет выглядеть, или то, что мир предоставит вам, я могу гарантировать, вы будете разочарованы."

Вот полный текст его речи с видео, встроенное ниже, если вы предпочитаете слушать, чем читать:



КАСАДО: "выпускники, для меня огромная честь иметь с тобой несколько минут. Итак, позвольте мне прежде всего поблагодарить вас за возможность и Ваше внимание.



Прямо сейчас. Этот момент. Является одним из самых значительных переломных точек в своей жизни. И, возможно, не так, как вы ожидаете. Так что, если вы мне позволите, я хотел бы объяснить, почему.



Добраться до этой точки. В этом пространстве мы все сейчас принято огромное количество работы и преданности делу. Без сомнения. И за это я аплодирую вам, и у вас есть свое глубочайшее уважение.



Тем не менее, университетское образование, как ни ветрено, это путь с четкой целью. Это было сложно, конечно. Но в целом задача была довольно очевидна: трудолюбие и убираться.



Все это скоро изменится.



Почти два десятилетия назад я стоял там, где вы сейчас находитесь. Я нервничал. Я была в восторге. И я во многом за это.



И поэтому я взяла этот пресловутый шаг. И очень быстро я понял, где я приземлился, было очень, очень отличается от того, где я оставил.



Это было, как будто я сошел с узкого пути и в город. И в отличие от моего университетского опыта, нет четкой цели. Там не было определенной строкой классов или испытания мне пришлось пройти. Нет понятия начало или окончание.



Вместо этого там было огромное, огромной коллекцией возможностей и опасностей. Бесконечные маршруты, бесконечные места, и ни один из которых я действительно понял. Вы можете выбрать, чтобы остановить или двигаться в любой момент с одинаковой вероятностью выгоды или потери.



И я обнаружил, что никто из моих опытов действительно готовы мне провести такое широкое открытое пространство. Не было никаких пошлостей, никаких клише, никаких заумные лайнеров, что дает четкие и полезные рекомендации. Это было не только упорно трудиться и ставить цели. Дело не только в усидчивости или положительное отношение. Я знал, как делать все эти вещи. Это новое пространство требуется нечто другое.



Так что с учетом этого я хотел бы предложить вам некоторую консультацию. Уроки, которые никто не сможет поставить на мотивационный плакат и сохранить свою работу. Уроки помните, как вы сделать следующий шаг в хаос.



Первый: вы вряд ли достичь Ваших целей. Действительно, это очень маловероятно. Когда я стоял, где вы находитесь, я хотела быть лучшей в мире вычислительная физик. И только после того, как я хотел быть главным экспертом кибер мировой политики. Но вместо этого я пошел в аспирантуру, а потом я хотела быть лучшей в мире академической. И я, конечно, не добиться.



Вы маловероятны для того чтобы достигнуть Ваших целей. Причина в том, что вы, вероятно, не понимают, как много удивительных возможностей там, и сколько они вам понравятся. Вам вряд ли удастся достичь Ваших целей, потому что лучше одной, вероятно, пороть тебя, пока ты смотришь в другую сторону, и ты будешь идиотом, чтобы не следовать ему.



Так что мои рекомендации вам, как вам работать в направлении Ваших целей, взять часть усилий и работы над проявляя открытость к переменам и возможность.



Во-вторых: вы собираетесь на провал. Много. Это неизбежно. Я нашел только информатику, потому что я не мог взломать его как физик, а потом я провалилась в студенческие микробиологии. Я сделал много, много промахов, как первый в свое время основатель компании.



Вы собираетесь на провал, потому что ты будешь навигации происходящих переменах, многие вещи не под вашим контролем. Вы потерпите неудачу, потому что цели будут меняться или быть неясным. Вы потерпите неудачу, потому что вы будете что-то начинаю, и понимаю, что это не то, что вы хотите сделать.



И вот ключ: не станет вашим единственным истинным мерилом прогресса. Это неизбежно. Систему Вы собираетесь ходить в слишком динамично и слишком плохо определенными для вас не.



И так мои рекомендации для вас, чтобы научиться принимать отказ. Не только охватить провал, вам это хорошо получается, и что я имею в виду вернуться, применить то, чему вы научились, и нажмите сброс.



В-третьих: никто не знает, что способствует успеху. Не я, не какой-нибудь бизнес-гуру, или какой ученый в новостях. Никто. И это особенно верно для вашего успеха. Твое. Вот реальность: каждый из вас-это прекрасная коллекция удивительных качеств и достоинств. Уникальная во Вселенной. И вы собираетесь взять один путь из бесконечного числа возможностей. И вы собираетесь перемещаться по нему свой путь.



Вот, я даю тебе разрешение в упрощенном порядке-не обращайте внимания на глупости других. Принимать советы как ввод, конечно. Но проверить это против ваших абсолютно уникальной точки зрения и качества, чтобы привлечь к проблеме.



Ты, бу.



Для чего это стоит, из всех советов, которые я дал вам, это последняя просьба, вероятно, будет самым трудным. Я знаю, что вы можете упорно работать. Я знаю, что вы все умные, и способные, и находчивые. Но я не знаю, насколько хорошо вы знаете себя. Я, конечно, не, когда я закончила. И это заняло много вопросов, и много неудач, и много фальстартов, чтобы начать, чтобы понять это.



По словам доктора Сьюза, что на самом деле он не писал и я полностью выдумал, “Вы не можете сделать Вы, детка, если ты не знаешь ты"



ОК, позвольте мне сделать шаг назад. Вот куда все это ведет.



Вселенная-это грязное место. И главное идти вперед, чтобы признать это, и принять его. Возможность скрыта в разгильдяйство. Если вы держите слишком трудно конкретных идей о том, где вы хотите пойти, или какой ландшафт будет выглядеть, или то, что мир предоставит вам, я могу гарантировать, вы будете разочарованы.



И это именно потому, что красота в хаос. Что я тебя просил?



Один, сосредоточиться на быть открытым к переменам, потому что, хотя вы все красивые и яркие и творческие личности, возможности для более удивительные, чем вы можете возможно вообразить.



Два, не получится. Это единственный способ вы знаете, что вы едете в хаос и не тянет свою работу, скрывая.

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