Новая эксклюзивная услуга Укрпочты "Перевод средств с карточки в наличку"

Благодаря новой услуге Укрпочты, теперь можно переводить деньги с карты, а получатель заберет средства наличными
На украинском рынке появилась новая эксклюзивная услуга. "Укрпочта" внедрила сервис благодаря которому можно осуществлять денежные переводы с банковских карт, а получатель в руки возьмет уже наличные средства. В сервисе возможно выбрать два типа переводов с указанием "адресного перевода домой" и "срочный перевод". Теперь отправить деньги для получения их наличными можно в любой населенный пункт Украины. Планируется, что при обычном домашнем адресном переводе средства поступят в пределах двух рабочих дней, а вот перевод срочного характера займет не более 15 минут, средства которые можно получить сразу в отделении получателем.
Новая услуга разработана в сотрудничестве Укпочты, Райффайзен Банком Аваль и интернет ресурса portmone.com. Перевод денежных средств можно производить с любых банковских карт систем MasterCard или Visa. Максимальная сумма перевода определена "Укрпочтой" в 14 999 гривен.
Новый сервис поможет экономить время, так как перевод можно осуществить с любого смартфона или компьютера с наличием интернета.
Уникальность: 100.00%
По материалам : itc.ua