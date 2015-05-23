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Поставщик солнечных башен Wi-Fi компания Tizeti привлекла инвестиции от Zeno Ventures

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Поставщик солнечных башен Wi-Fi компания Tizeti привлекла инвестиции от Zeno Ventures

Zeno Ventures, венчурная компания базирующаяся в Женеве и Сан-Франциско, закрыла раунд финансирования в Tizeti Inc., которая в настоящее время обеспечивает высокоскоростной Wi-Fi в Нигерии. Сумма инвестиций не разглашается, но было заявлено, что основная цель заключается в том, чтобы позволить Tizeti расширить свои услуги в остальной части Африки.

Часть того, что делает Tizeti уникальным, это их солнечные башни Wi-Fi, которые компания развернула в Лагосе. Как поясняет компания, использование солнечных башен Wi-Fi помогает снизить стоимость и делает низкими эксплуатационные расходы.

Tizeti разработала экономически эффективное решение для предоставления широкополосных интернет-услуг для густонаселенных городских центров в Африке.

Потребительский бренд компании - Wifi.com.ng, предлагает неограниченные тарифные планы от 30 долларов в месяц, а также услугу "горячая точка" для краткосрочного использования интернет-соединения.

"В настоящее время менее 1% населения Африки имеет широкополосный доступ. Tizeti предоставляет неограниченные тарифы по доступной цене - на 30% ниже, чем существующие мобильные предложения", - объяснили в Zeno Ventures, свои инвестиции в Tizeti.

Tizeti стала седьмой инвестицией Zeno Ventures. Венчурная компания также инвестировала в Breaker, Joy, Labdoor, Snappr, Standard Bots и Starcity.







Перевод специально для mmgp.ru
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Последний раз редактировалось forfor; Сегодня в 18:22.
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