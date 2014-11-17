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SoftBank Group провела первое закрытие SoftBank Vision Fund на сумму $93 миллиарда

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SoftBank Group провела первое закрытие SoftBank Vision Fund на сумму $93 миллиарда

SoftBank Group провела первое крупное закрытие фонда SoftBank Vision с более чем 93 миллиардами долларов США в виде привлеченного капитала. Инвесторами фонда, который рассчитан на общий капитал в размере 100 миллиардов долларов с окончательным закрытием в течение шести месяцев, выступили:

- SoftBank Group Corp. (инвестиции составили 28 миллиардов долларов);

- Общественный инвестиционный фонд королевства Саудовская Аравия;

- Инвестиционная компания Mubadala из Объединенных Арабских Эмиратов;

- Apple Inc.;

- Foxconn Technology Group;

- Qualcomm Incorporated;

- Sharp Corporation.

Фонд будет инвестировать суммами от 100 миллионов долларов в компании и другие виде бизнеса, которые стремятся к достижению новых прорывов в инновациях. В планах фонда приобретение миноритарных или мажоритарных пакетов акций как в частных, так и публичных компаниях, а также внимание будет уделяться не только развивающимся компаниям, продвигающим новые технологии, но и устоявшимся, давно работающим компаниям с многомиллиардными оборотами, которые требуют значительно финансирования для дальнейшего развития.

Ожидается, что фонд будет проявлять инвестиционную активность в широком спектре технологических секторов, например интернет вещей, искусственный интеллект, робототехника, мобильные приложения и вычисления, инфраструктура связи и телекоммуникации, вычислительная биология и другие бизнес-модели на основе обработки данных, облачные технологии и программное обеспечение, потребительский интернет-бизнес и финансовые технологии.

Фонд получит право приобретать определенные объекты инвестирования, уже приобретенные (или имеющие согласование на приобретение) SoftBank Group, включая 24,99% ее участия в ARM, Guardant Health, Intelsat, NVIDIA, OneWeb и SoFi. Фонд будет получать консультации от дочерней компании SBG, известной как SB Investment Advisers.

Раджив Мисра будет выполнять функции генерального директора и являться членом инвестиционного комитета. Он будет играть ключевую роль во всех транзакциях, поддерживаемых глобальной командой, работающей в офисах Лондона, Сан-Карлоса и Токио.

Низар аль-Бассам и Далин Арибурну, которые консультировали по вопросам структурирования и привлечения средств для Vision Fund, продолжат выполнять свои функции в качестве советников.

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