SoftBank Group провела первое закрытие SoftBank Vision Fund на сумму $93 миллиарда

SoftBank Group провела первое крупное закрытие фонда SoftBank Vision с более чем 93 миллиардами долларов США в виде привлеченного капитала. Инвесторами фонда, который рассчитан на общий капитал в размере 100 миллиардов долларов с окончательным закрытием в течение шести месяцев, выступили:
- SoftBank Group Corp. (инвестиции составили 28 миллиардов долларов);
- Общественный инвестиционный фонд королевства Саудовская Аравия;
- Инвестиционная компания Mubadala из Объединенных Арабских Эмиратов;
- Apple Inc.;
- Foxconn Technology Group;
- Qualcomm Incorporated;
- Sharp Corporation.
Фонд будет инвестировать суммами от 100 миллионов долларов в компании и другие виде бизнеса, которые стремятся к достижению новых прорывов в инновациях. В планах фонда приобретение миноритарных или мажоритарных пакетов акций как в частных, так и публичных компаниях, а также внимание будет уделяться не только развивающимся компаниям, продвигающим новые технологии, но и устоявшимся, давно работающим компаниям с многомиллиардными оборотами, которые требуют значительно финансирования для дальнейшего развития.
Ожидается, что фонд будет проявлять инвестиционную активность в широком спектре технологических секторов, например интернет вещей, искусственный интеллект, робототехника, мобильные приложения и вычисления, инфраструктура связи и телекоммуникации, вычислительная биология и другие бизнес-модели на основе обработки данных, облачные технологии и программное обеспечение, потребительский интернет-бизнес и финансовые технологии.
Фонд получит право приобретать определенные объекты инвестирования, уже приобретенные (или имеющие согласование на приобретение) SoftBank Group, включая 24,99% ее участия в ARM, Guardant Health, Intelsat, NVIDIA, OneWeb и SoFi. Фонд будет получать консультации от дочерней компании SBG, известной как SB Investment Advisers.
Раджив Мисра будет выполнять функции генерального директора и являться членом инвестиционного комитета. Он будет играть ключевую роль во всех транзакциях, поддерживаемых глобальной командой, работающей в офисах Лондона, Сан-Карлоса и Токио.
Низар аль-Бассам и Далин Арибурну, которые консультировали по вопросам структурирования и привлечения средств для Vision Fund, продолжат выполнять свои функции в качестве советников.
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Специально для mmgp.ru